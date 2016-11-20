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Пилотируемый корабль «Союз» успешно состыковался с МКС этой ночью

20 ноября 2016 10:29
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Новости Беларуси. Пилотируемый корабль «Союз» успешно состыковался с Международной космической станцией этой ночью. Члены экспедиции уже приступили к работе на МКС. Астронавтам во главе с командиром корабля нашим земляком Олегом Новицким в течение 180 дней предстоит работа над несколькими десятками научных экспериментов. Кроме того, в программе юбилейной, пятидесятой экспедиции, проведение работ, связанных с поддержанием работоспособности станции и дооснащение ее различным оборудованием, которое доставят грузовыми кораблями.

В космическую экспедицию Олег Новицкий взял с собой флаг Беларуси в знак почета и уважения к родной земле и близким людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос

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