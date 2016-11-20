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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 20 ноября 70-летний юбилей

20 ноября 2016 10:17
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Новости России. 70-летний юбилей отмечает 20 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Москве, в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя, он совершил Божественную литургию.

Русскую православную церковь Кирилл возглавляет с 2009 года, за это время произошло множество важнейших событий, связанных с его именем. Одно из самых масштабных – празднование 1025-летия крещения Руси.

Патриарх Кирилл часто приезжает с визитами в Беларусь и отмечает, что всегда посещает нашу страну с добрым сердцем.

С пожеланиями крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни Предстоятеля Русской Православной Церкви поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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