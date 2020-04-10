Пила воду из рва, где лежали мёртвые. Узница концлагеря поделилась историей жизни

Женщина в ожидании любимых внуков, которые планируют приехать к ней на Пасху. Анне Петровне 85. Бодрый шаг, улыбка на лице. На первый взгляд не скажешь, какой ужас она пережила в детстве. В 8-летнем возрасте она вместе с матерью и младшим братом попала в концлагерь «Озаричи». Сколько там была? Детская память стерла все плохое. Женщина вспоминает: чтобы утолить жажду, приходилось пить воду из одного рва, где лежали мертвые люди. Так Анна Петровна заболела сыпным тифом, но ей определенно было бороться и жить дальше.

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