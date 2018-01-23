В мороз предложение согреться чаем от инспектора ГАИ звучит более чем логично. Как работают «теплые» патрули

Новости Беларуси. Операция «Мороз» или оперативно помочь тем, кто оказался в беде. «Теплые» патрули снова на белорусских дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами Красного Креста 23 января «наливали» и «давали прикурить». Речь, конечно же, о горячем чае и подзарядке аккумулятора. Ну а наши корреспонденты сняли, как это было.

Александр Добриян, СТВ:

Мороз и солнце. Наконец-то в Беларусь пришла настоящая зима. Однако не стоит забывать, что вся эта красота таит в себе дополнительные риски. Как показывает жизнь, далеко не все участники дорожного движения отдают себе отчет в том, что пониженные температуры – это фактор повышенной опасности.

Разрядившийся аккумулятор, отказ двигателя, перемерзший топливопровод или парафин в фильтре – водитель может столкнуться в пути с любой из этих неприятностей.

В мороз вместо проверки документов предложение согреться чаем от инспектора ГАИ звучит более чем логично.

Волонтер Красного Креста:

Необходимо брать с собой теплую одежду, потому что машина очень быстро вымораживается. Необходимо брать с собой термос, это быстро: нагрел, кинул с собой. Если вдруг вы заглохли, что-то с вами случилось, необходимо вызвать экстренную службу.

Особое внимание инспекторов к автомобилям родом из ХХ века. Сергей Горячук за баранкой полжизни, но его «ГАЗон» и того старше.

Александр Добриян:

Машина все-таки не новая, не мерзнете? Сергей Горячук, водитель:

Нет. Печка работает. Все подготавливаем заранее. Тосол залит.

И все же предусмотреть все просто не возможно. «Теплый» патруль во время подоспел на помощь даже профессионалам. Кипяток из термосов Красного Креста согрел не только самих дальнобойщиков, но и помог завести многотонный тягач.

Дмитрий Одинец, водитель:

Подмерз влагоотделитель и просто прихватил компрессор. Отлили кипятком, воздух начал качать, сейчас поедем. Все.

Ставшие в морозные дни привычной практикой «теплые» патрули теперь неотъемлемая часть политики гостеприимных дорог.

Анна Ковалева, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Предлагаем водителям выпить чай, кофе. То есть отогреться, если кто-то с дальней дороги – отдохнуть. Так же сотрудники Красного Креста дают им рекомендации, как бороться с обморожением.