В мороз предложение согреться чаем от инспектора ГАИ звучит более чем логично. Как работают «теплые» патрули

Новости Беларуси. Операция «Мороз» или оперативно помочь тем, кто оказался в беде. «Теплые» патрули снова на белорусских дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Операция «Мороз» или оперативно помочь тем, кто оказался в беде. «Теплые» патрули снова на белорусских дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами Красного Креста 23 января «наливали» и «давали прикурить». Речь, конечно же, о горячем чае и подзарядке аккумулятора. Ну а наши корреспонденты сняли, как это было.
Александр Добриян, СТВ:
Мороз и солнце. Наконец-то в Беларусь пришла настоящая зима. Однако не стоит забывать, что вся эта красота таит в себе дополнительные риски. Как показывает жизнь, далеко не все участники дорожного движения отдают себе отчет в том, что пониженные температуры – это фактор повышенной опасности.
Разрядившийся аккумулятор, отказ двигателя, перемерзший топливопровод или парафин в фильтре – водитель может столкнуться в пути с любой из этих неприятностей.
В мороз вместо проверки документов предложение согреться чаем от инспектора ГАИ звучит более чем логично.
Волонтер Красного Креста:
Необходимо брать с собой теплую одежду, потому что машина очень быстро вымораживается. Необходимо брать с собой термос, это быстро: нагрел, кинул с собой. Если вдруг вы заглохли, что-то с вами случилось, необходимо вызвать экстренную службу.
Особое внимание инспекторов к автомобилям родом из ХХ века. Сергей Горячук за баранкой полжизни, но его «ГАЗон» и того старше.
Александр Добриян:
Машина все-таки не новая, не мерзнете?
Сергей Горячук, водитель:
Нет. Печка работает. Все подготавливаем заранее. Тосол залит.
И все же предусмотреть все просто не возможно. «Теплый» патруль во время подоспел на помощь даже профессионалам. Кипяток из термосов Красного Креста согрел не только самих дальнобойщиков, но и помог завести многотонный тягач.
Дмитрий Одинец, водитель:
Подмерз влагоотделитель и просто прихватил компрессор. Отлили кипятком, воздух начал качать, сейчас поедем. Все.
Ставшие в морозные дни привычной практикой «теплые» патрули теперь неотъемлемая часть политики гостеприимных дорог.
Анна Ковалева, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Предлагаем водителям выпить чай, кофе. То есть отогреться, если кто-то с дальней дороги – отдохнуть. Так же сотрудники Красного Креста дают им рекомендации, как бороться с обморожением.
Магомет Бекбулатов, водитель (Дагестан, Россия):
Все шикарно. С Дагестана едем, в Брест. Очень все нормально. Очень люди приятные, такие гостеприимные люди у вас здесь.
К слову, уже в ближайшие сутки столбик термометра устремиться вверх. До конца недели экстремальных холодов уже не ожидается.