Боровик о спецоперации в Украине: «Когда нас обвиняют, что мы соагрессоры – это маразматики и преступники»
Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Вадим Боровик, политолог:
Сегодня молиться надо на позицию Беларуси. Я говорил россиянам и буду говорить: самый лучший вариант – это когда вы создаете союзника, который живет как минимум не хуже вас, а может быть на 1 % лучше. И к вам в очередь будут выстраиваться другие страны СНГ, потому что будут говорить: смотрите союзник России – самые лучшие дороги, отличные цены, безопасность и прочее. И если Россия сегодня будет выполнять свои обязательства в рамках достигнутых на высшем уровне (глав государств) мы будем таким образом насыщать российский рынок, усиливать наше присутствие. Помогать нам будет Россия в наших взаимоотношениях с Китаем, с Ираном, другими странами. Если мы в странах дальней дуги вместе поработаем, я уверен, мы сможем выстроить этот многополярный мир. Потому что мы на самом деле без одной минуты. Потому что сегодня часы Судного дня – это часы, которые говорят о готовности стран начать ядерное противостояние. Они находятся на самой близкой черте за всю историю человечества. Нам нужно одуматься. О чем говорит наш Президент? О том, что нужно одуматься. Интервью Франс Пресс: пять раз сказал – сядьте за стол переговоров. Накануне операции ночью попросил поговорить – твою страну будут уничтожать. И когда нас обвиняют, что мы соагрессоры – это маразматики и преступники говорят. Потому что самый главный миротворец в Европе – это белорусский народ во главе с Лукашенко.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Если позволите, хочу немножко Вадиму возразить по поводу того, что мы – образец. Смотрите на Россию – присоединяйтесь. Мы же ведь стали такой страной, где порядок, дороги и экономическое развитие не потому, что соединились, а потому, что мы руками работали, головой работали своей.
Вадим Боровик:
Согласен, совместными усилиями.
Дмитрий Шевцов:
Россия самодостаточная страна – это самое главное.
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