Боровик о спецоперации в Украине: «Когда нас обвиняют, что мы соагрессоры – это маразматики и преступники»

Вадим Боровик, политолог:

Сегодня молиться надо на позицию Беларуси. Я говорил россиянам и буду говорить: самый лучший вариант – это когда вы создаете союзника, который живет как минимум не хуже вас, а может быть на 1 % лучше. И к вам в очередь будут выстраиваться другие страны СНГ, потому что будут говорить: смотрите союзник России – самые лучшие дороги, отличные цены, безопасность и прочее. И если Россия сегодня будет выполнять свои обязательства в рамках достигнутых на высшем уровне (глав государств) мы будем таким образом насыщать российский рынок, усиливать наше присутствие. Помогать нам будет Россия в наших взаимоотношениях с Китаем, с Ираном, другими странами. Если мы в странах дальней дуги вместе поработаем, я уверен, мы сможем выстроить этот многополярный мир. Потому что мы на самом деле без одной минуты. Потому что сегодня часы Судного дня – это часы, которые говорят о готовности стран начать ядерное противостояние. Они находятся на самой близкой черте за всю историю человечества. Нам нужно одуматься. О чем говорит наш Президент? О том, что нужно одуматься. Интервью Франс Пресс: пять раз сказал – сядьте за стол переговоров. Накануне операции ночью попросил поговорить – твою страну будут уничтожать. И когда нас обвиняют, что мы соагрессоры – это маразматики и преступники говорят. Потому что самый главный миротворец в Европе – это белорусский народ во главе с Лукашенко.