Петров пост. Что можно есть и какие приметы нужно соблюдать?

24 июня у православных христиан начался Петров пост, он продлится до 12 июля. Пост начинается через семь дней после Троицы и служит напоминанием о двух апостолах: Петре и Павле.

Ранее этот пост в шутку называли «петровка-голодовка», потому что в это время нового урожая ещё не было, а старые запасы уже были на исходе.

Что можно есть?

Петров пост считается одним из самых лёгких. По средам и пятницам запрещено есть рыбу. В понедельник можно есть горячие блюда, но без масла. В остальные дни можно есть любую еду.

Стоит отметить, что у монахов и священнослужителей пост более строгий: помимо прочего, им запрещено есть мясные и молочные продукты, а также яйца.

Также упоминается, что с детей спрос меньше. Поскольку у них растущий организм, нельзя запрещать им полноценно питаться, лучше временно ограничить в сладостях.

Приметы и традиции.

В первый день поста верующие умываются холодной водой из реки или ручья. Считалось, что так человек очищает голову от лишних мыслей.

В это время не рекомендуется венчаться или жениться, поскольку есть поверье, что супруги не смогут ужиться и вскоре разойдутся.

В Петров пост не принято шить – можно своё счастье «зашить». Лучше вообще не трогать иглу.

В это время запрещается давать деньги в долг. Считается, что дающий в долг вскоре сам может оказаться в долгах.

В последние дни поста принято наводить в доме порядок и выбрасывать ненужные вещи.

В День Петра и Павла, который празднуется 12 июля, есть традиция устраивать «гулянки Петровки». Иногда молодые парни надевали на голову платки и смешивались с девушками. Считалось, что если девушка распознает парня, то вскоре выйдет замуж.