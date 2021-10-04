Петришенко: штамм вируса спускается по возрастным параметрам ниже, мы вакцинируем наших студентов

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь не только матери с детьми лежат, которые подверглись этому инфекционному заболеванию, но и часть коечного фонда перепрофилирована для лечения взрослого населения. Показали, как должно быть организовано. Собственно, оно так и организовано во всей системе нашего здравоохранения, оказание медицинской помощи лицам, которые заболели инфекцией COVID-19. И основное, о чем говорят доктора, и мы интересовались у пациентов, у мам детей, которые фактически являлись носителями этого вируса, говорят, вот собирались, но не успели вакцинироваться. Поэтому пользуясь случаем, хочу еще раз попросить всех телезрителей, всех граждан нашей страны активно идти и вакцинироваться, чтобы сберечь себя в первую очередь, своих близких, детей. С учетом того, что этот штамм вируса спускается по возрастным параметрам чуть ниже, мы активно ведем работу и вакцинируем наших студентов.