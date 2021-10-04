Создаёт философские шедевры. Картины этой белорусской художницы заинтересовали даже иностранцев

Новости Беларуси. От декораций в театре до сюрреалистических полотен. Сегодня картины и инсталляции витебской художницы Натальи Ловицкой-Ермоловой занимают в столичной галерее произведений Леонида Щемелева целых три зала. Кто бы мог подумать, что более 60 работ был написаны за несколько лет, а в серьезное творчество дипломированный дизайнер и вовсе пришла в 27, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Самым огромным двигателем является любовь, уверена художница. Что ж, самое время познакомиться с талантливым автором поближе.

Наталья Ловицкая-Ермолова, художница:

Эта работа, которая была создана в середине моего творчества. Тогда, когда я уже обрела свою любовь. Мне хотелось рассказать в ней, что человек не один. Одному быть достаточно сложно, хотя это продуктивный период. Может, кого-то и вдохновляют страдания и поиск на что-то. Но когда обретаешь любовь, начинаешь созерцать мир, как он устроен, как взаимосвязаны между собой люди, всегда остается место для размышления, созидания, внутреннего покоя.

Создавать настоящие философские шедевры Наталье, как она шутит, помогает целый семейный подряд – родители, брат, муж и коллектив драматического театра имени Якуба Коласа. Именно коллеги и научили нашу героиню, как правильно натянуть холст на подрамник, запилить углы, зашлифовать и закрасить, чтобы каждая работа смотрелась достойно. Здесь же, в театре, художница обрела и личное счастье. Наталья Ловицкая-Ермолова:

Я всю жизнь была в поиске любви, мне так хотелось найти какую-то гармонию и покой. Я встретила своего супруга, он тоже творческий, он художник по свету, он оживляет спектакли и вдохновляет на создание работ. Некоторые из работ у него в качестве татуировок.

К слову, выставка живописи, графики и скульптуры называется – «Земную жизнь пройдя до половины». Собственный жизненный путь Натальи отражает триптих. Наталья Ловицкая-Ермолова:

В этом году мне 36. Писатель, который меня вдохновляет, это Данте Алигьери. Даже название для этой выставки «Земную жизнь пройдя до половины», как раз пройдя до половины, ты осознаешь, что у тебя было, что будет с тобой впереди. Я как бы отправилась в пустыню. То ест это тоже моя автобиография, те испытания, которым я себя подвергаю. Иисус был в пустыне, он подвергался испытанию голодом, верой. Здесь мои представления, что я испытываю. Насколько сильно можно ощутить ответственность, когда ты больше знаешь, ты несешь больше ответственности, как тяжело становиться личностью, человеком. Она родилась на земле Шагала и Малевича. И своей историей незаурядная витебчанка еще раз доказывает: нет ничего невозможного.

Наталья Ловицкая-Ермолова:

Если я с 2012 года начала писать, то есть оказывается, все возможно. Я вообще не знала, что такое масло. Я поняла, что если целенаправленно что-то делать, то тебе открывается целый мир. Приходят люди, которые тебе приносят и дарят краски, холсты, куда-то приглашают тебя. Столько доброты в людях, то есть это интересный путь. Мне кажется, может, я кого-то вдохновлю. Необязательно, что это будет живопись, это может быть любимое дело, которое позволит просто жить. Каждое утро у человека есть то, что заставляет его встать с постели. У меня есть дело, оно заставляет меня встать с постели и идти вперед.

Следующую работу автора высоко оценили в Будапеште. Как и многие другие картины, она отражает духовный мир человека. Наталья Ловицкая-Ермолова:

Здесь появляется самолет, непонятно, откуда он прилетел. Мы же не знаем, что нас ждет впереди. Человечек идет вперед, освещая себе дорогу. Самолет с добром или со злом? Хотелось бы рассказать о звездах. Один из философов говорил в завещании своим детям: если вам будет плохо, то молитесь. Когда будет совсем плохо, смотрите на звезды, это приблизит вас к богу, к тому, что вы не одни. Совсем недавно узнала, что всегда есть хотя бы один человек, который за вас молится. Серия «Откровения» – это холсты, созданные по мотивам рассказов самых разных людей, начиная близкими и заканчивая случайными пассажирами в транспорте.

Наталья Ловицкая-Ермолова:

Мы все несем ответственность за свои слова, поступки, действия. Одна из работ называется «Сплетники осуждают человека, забирают его грех себе». Стоит подумать в следующий раз, стоит ли нам кого-то обсуждать. Можно найти на выставке и экспрессивные картонные инсталляции. У них своя, особая история создания.

Наталья Ловицкая-Ермолова:

Несколько лет назад я была участником фестиваля в Витебске, который проводила картонажная фабрика. Нужно было чем-то удивить. Я решила из материала, который был приготовлен для утилизации, есть в том числе и коробки от кошачьего корма, попробовала продлить им жизнь. Родились такие вот скульптуры. Они получились какими-то необыкновенными. Благодаря им я смогла попутешествовать. Я ездила и в Москву с ними, занимала места призовые. Потом меня пригласили в Ужупис в Вильнюсе. Было интересно, как будет реагировать европейский зритель. Особенно нравятся эти скульптуры китайцам, они спрашивали, могут ли купить такую, но поменьше. Эти ребята необычные. Я пропагандировала то, что всему можно придать жизнь. Из ничего можно сделать что-то прекрасное.

Анна Ясюк, заведующая филиалом «Городская художественная галерея произведений Л. Д. Щемелева»:

Если говорить откровенно, то Наталья зацепила еще пять лет назад. У нас была персональная выставка в галерее, большая хорошая выставка. Она взяла страстью, напором, насколько экспрессивные, необычные работы. Когда смотришь на Наталью, она добрый, позитивный, открытый человек, а работы у нее глубоко философские, очень мощные. Краски в них сочетаются как аккорды. Узнать об отношениях зажиточной Москвы и культурного, снимающего шляпу Петербурга, а также воплощенную в ярких красках автобиографию Натальи Ловцкой-Ермоловой можно до 24 октября на Революционной, 10.