В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы. Как можно помочь построить его быстрее?

Новости Беларуси. В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Осталось сделать стены, крышу, оштукатурить снаружи и внутри постройки.

Кстати, строительство храма началось несколько лет назад. В 2020 году работа пошла быстрее – верующие активно поддерживают строительство пожертвованиями.

Протоиерей Александр Лазовский, настоятель Свято-Никольского храма:

Хотелось бы, чтобы в сердцах людей осела благодать Божья, потому что храм учит нас любить, помогать молитвами, средствами. Можно приехать и поучаствовать.

Строится храм, часовня. Люди вдыхают этот воздух, какая-то радость. Часовня возрождается.

Храм будет небольшой, но очень уютный и светлый. Он рассчитан почти на 50 прихожан.