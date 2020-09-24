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В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы. Как можно помочь построить его быстрее?

24 сентября 2020 14:33
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Новости Беларуси. В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Осталось сделать стены, крышу, оштукатурить снаружи и внутри постройки.

В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы. Как можно помочь построить его быстрее?-1

В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы. Как можно помочь построить его быстрее?-3

Кстати, строительство храма началось несколько лет назад. В 2020 году работа пошла быстрее – верующие активно поддерживают строительство пожертвованиями.  

В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы. Как можно помочь построить его быстрее?-6

Протоиерей Александр Лазовский, настоятель Свято-Никольского храма:
Хотелось бы, чтобы в сердцах людей осела благодать Божья, потому что храм учит нас любить, помогать молитвами, средствами. Можно приехать и поучаствовать.

Строится храм, часовня. Люди вдыхают этот воздух, какая-то радость. Часовня возрождается.

Храм будет небольшой, но очень уютный и светлый. Он рассчитан почти на 50 прихожан.

В деревне Иваничи Червенского района возводят храм Рождества Пресвятой Богородицы. Как можно помочь построить его быстрее?-9

Православному приходу передали уникальную святыню – частицу детской шали святого мученика князя Алексея из семьи Романовых. Пока святыня хранится в церкви Святого Николая в Червене. После завершения строительства ее перевезут в Иваничи.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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