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В Беларуси разрешили продажу пиротехники. О чём напоминают спасатели?

23 декабря 2021 09:23
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Новости Беларуси. В Беларуси вновь оживился рынок пиротехники. Напомним, запрет на реализацию петард и фейерверков действовал с августа 2020 года. Теперь они возвращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси разрешили продажу пиротехники. О чём напоминают спасатели?-1

Накануне новогодних праздников спасатели напоминают: чтобы веселье не закончилось серьезными травмами, приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах. У продавца должен быть сертификат безопасности Таможенного союза. Также нужно проверить срок годности изделия и рассмотреть упаковку на наличие дефектов. Фитиль должен быть заклеен или спрятан под обертку. Для запуска фейерверка стоит выбирать открытые площадки без деревьев или сооружений. Важные условия – безветренная погода и безопасное расстояние от линий электропередачи.  

В Беларуси разрешили продажу пиротехники. О чём напоминают спасатели?-4

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Нужно сначала ознакомиться с инструкцией, потому что для различных пиротехнических изделий свои методы эксплуатации. Ну и, безусловно, нужно помнить, что лицам моложе 16 лет запрещается эксплуатировать данные пиротехнические изделия без присутствия взрослых. Любителей зажечь в новогоднюю ночь очень много, но такое веселье может обернуться трагедией.  

В Беларуси разрешили продажу пиротехники. О чём напоминают спасатели?-7

Если пиротехника не сработала, не нужно поджигать ее снова и тем более наклоняться над ней, чтобы выяснить причину. При проведении полевых экспериментов с петардами части манекена разлетались в радиусе 10 метров.  

# Правила безопасности # общество # Ксения Шингирей # Фотофакт

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