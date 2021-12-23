В Беларуси разрешили продажу пиротехники. О чём напоминают спасатели?

Новости Беларуси. В Беларуси вновь оживился рынок пиротехники. Напомним, запрет на реализацию петард и фейерверков действовал с августа 2020 года. Теперь они возвращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне новогодних праздников спасатели напоминают: чтобы веселье не закончилось серьезными травмами, приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах. У продавца должен быть сертификат безопасности Таможенного союза. Также нужно проверить срок годности изделия и рассмотреть упаковку на наличие дефектов. Фитиль должен быть заклеен или спрятан под обертку. Для запуска фейерверка стоит выбирать открытые площадки без деревьев или сооружений. Важные условия – безветренная погода и безопасное расстояние от линий электропередачи.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Нужно сначала ознакомиться с инструкцией, потому что для различных пиротехнических изделий свои методы эксплуатации. Ну и, безусловно, нужно помнить, что лицам моложе 16 лет запрещается эксплуатировать данные пиротехнические изделия без присутствия взрослых. Любителей зажечь в новогоднюю ночь очень много, но такое веселье может обернуться трагедией.