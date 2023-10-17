Песок в глазах и жжение. Как избавиться от синдрома сухого глаза?

Вера Позняк, корреспондент:

Синдром сухого глаза – одна из самых частых причин обращения к офтальмологу. Песок в глазах, сухость и жжение – такие симптомы нельзя игнорировать. Такой недуг встречается более чем у 18 % населения, большинство из которых женщины.

Дарья Гривицкая, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Синдром сухого глаза – это комплекс клинико-функциональных признаков высыхания глазной поверхности из-за длительного нарушения стабильности слезной пленки. Может развиваться в результате снижения продукции слезной жидкости или в результате повышения ее испаряемости. Может быть комбинация этих причин.

Наши глаза – это очень хрупкая структура, где слеза считается первым защитным барьером. А вот если состав слезы меняется, повреждается один или несколько ее слоев, то формируется синдром «сухого глаза». Он имеет три степени – легкую, среднюю и тяжелую. Многие списывают проявления синдрома на банальную усталость, однако при появлении дискомфорта лучше как можно скорее обратиться к офтальмологу. Дарья Гривицкая:

Нельзя просто закапать какие-то капли, потому что капли могут не помогать одинаково разным людям, то есть препарат должен подобрать именно доктор, назначить схему и длительность закапывания. Это может быть комбинированная терапия, могут использоваться капли и мази, гели. Причин развития «сухого» глаза много, капли могут быть разные, потому что хоть они и имеют общее название «увлажняющие», но они все разные по составу. При разных причинах нужны определенные препараты. Если запустить синдром сухого глаза, может развиться так называемая перфорация роговицы, которая грозит самыми негативными последствиями. Вплоть до потери зрения.