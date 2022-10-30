«В посёлке его называют Араш». История иранца, который переехал в Беларусь и теперь считает её домом

Азия показывает хорошие результаты, и у нее, безусловно, большое будущее в плане экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, локомотивом выступает Китай. Но есть и другие государства, и мы все больше присматриваемся к ним, а они к нам. Наши планы на Азию изучила Ксения Худолей.

Расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах Беларусь договорилась с Ираном. На неделе совместные планы двух стран в Тегеране обсудили министры иностранных дел. И пусть белорусско-иранский экономический потенциал пока реализован не полностью, главная мотивация – обоюдное желание противостоять санкционному терроризму.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Как тесно переплетены судьбы Беларуси и Востока, хорошо показывают не только цифры статистики, но и истории из жизни. Поселок Новоколосово Столбцовского района без лишнего пафоса своим домом называет уроженец Ирана. Он и для местных теперь полноправный земляк.

В поселке его называют Араш, полное имя Яхья Хоссейн Талаи белорусам произносить сложнее. К нам в страну Араш переехал больше 10 лет назад по велению судьбы, не иначе. Состоявшийся в Иране бизнесмен продал крупные производства и хотел было начать с нуля в Канаде, но случайная поездка к другу в Беларусь планы круто изменила.

Яхья Хоссейн Талаи, житель Новоколосово:

Увидел Беларусь. Беларусь – красивая страна. Хорошо, спокойно, тихо. Люди хорошие. Мы начинаем с Минска, я открыл там один ресторан. Спустя два года я увидел, что там маленький бизнес. Мы работаем сейчас на район.

Для «большого дела» Араш переехал из Минска в Новоколосово, выкупил 10 зданий на территории бывшего детского лагеря и военного городка. Теперь здесь работает гостиница, ресторан с дискотекой, в амбициозных планах хозяина задействовать все объекты под что-то полезное и интересное людям. Из старой казармы планирует сделать еще одну гостиницу, а здание котельной превратить в оздоровительный центр с бассейном. За трудолюбие и неиссякаемую энергию Араша любят местные, а он призывает белорусов быть смелее и начинать свое дело для людей, для страны. Его успешная ученица – супруга Олеся. За несколько лет стала настоящей белорусской бизнес-вумен.

Олеся Матюшенко-Талаи, жительница поселка Новоколосово:

Это благодаря мужу, наверное, раньше я стеснялась всего, он поддерживал меня, говорил, что надо. Добрый очень, помогает людям.

Яхья Хоссейн Талаи:

Я очень люблю работать для Беларуси. Я очень люблю Беларусь, я всегда чувствую, что Беларусь – мой дом. Это чувство помогает, я думаю, здесь очень хорошо.