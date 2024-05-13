«Песни должны трогать душу и сердце». Ирина Романовская о творчестве, сольных проектах и карьере педагога

Прекрасный месяц май, прекрасная погода, несмотря на холода, сирень цветет. Мы уже не раз предупреждали, что обламывать эти цветущие ветви не стоит, потому что штраф до 30 базовых. Но сирень цветет: белая, сиреневая, прекрасная. И цветет она не только на деревьях, она прямо сейчас расцветет в студии «Нового утра».

Мы с удовольствием представляем Ирину Романовскую, певицу и педагога по вокалу.

Александр Меженный, ведущий:

Сразу же первый вопрос. Если память мне не изменяет, мы познакомились, ты была участницей замечательного коллектива «Неруш». Сейчас ты в сольном плавании. Когда тебе было комфортнее, когда тебе было удобнее?