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«Песни должны трогать душу и сердце». Ирина Романовская о творчестве, сольных проектах и карьере педагога

13 мая 2024 13:09
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Прекрасный месяц май, прекрасная погода, несмотря на холода, сирень цветет. Мы уже не раз предупреждали, что обламывать эти цветущие ветви не стоит, потому что штраф до 30 базовых. Но сирень цветет: белая, сиреневая, прекрасная. И цветет она не только на деревьях, она прямо сейчас расцветет в студии «Нового утра».

Мы с удовольствием представляем Ирину Романовскую, певицу и педагога по вокалу.

Александр Меженный, ведущий:
Сразу же первый вопрос. Если память мне не изменяет, мы познакомились, ты была участницей замечательного коллектива «Неруш». Сейчас ты в сольном плавании. Когда тебе было комфортнее, когда тебе было удобнее?

«Песни должны трогать душу и сердце». Ирина Романовская о творчестве, сольных проектах и карьере педагога-1

Ирина Романовская, певица, педагог по вокалу:
Конечно, больше комфортно в сольном плавании, потому что хочется выразить себя, свои чувства, показать свой репертуар и песни. Но сейчас я все равно связана с «Нерушем», потому что я являюсь официальным руководителем заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, народного фольклорно-этнографического ансамбля «Неруш».

Ольга Бурлакова, ведущая:
И еще вы являетесь не менее заслуженным педагогом по вокалу для детей. И коллектив просто замечательный. Вы лучше сами его представьте.

«Песни должны трогать душу и сердце». Ирина Романовская о творчестве, сольных проектах и карьере педагога-4

Ирина Романовская:
Да, мы уже были у вас в гостях. Это образцовая вокальная студия «Микс», которой уже вот скоро будет 20 лет. Также я руководитель этой образцовой вокальной студии и являюсь педагогом по вокалу нашего Университета культуры, кафедры народно-песенного творчества и фольклора.

Подробности в видео.

# Творчество # общество # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Ирина Романовская

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