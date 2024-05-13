Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске

Попасть в прошлое прямо в центре Минска. В столице прошел ежегодный фестиваль ретроавтомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз в нем приняли участие 100 экипажей. Чуть более половины из них съехались со всей Беларуси, еще 45 – гости из России. Немало представленных моделей из частных коллекций, но были и машины, представленные Министерством обороны.

В целом экспозиция была разделена на три части – жемчужины советского автопрома, а также американские и европейские машины.

Светлана Воронович:

Я впервые на выставке ретроавтомобилей. Вы знаете, она мне очень понравилась, потому что здесь представлены не только из Беларуси машины, но представлены даже и из России.

Алена Воробьева:

Нам очень понравилась выставка, мы очень удивлены, так как приехали к родственникам на выходные. Ехали мимо и смотрим – такая прекрасная выставка. Сами автолюбители. И решили обязательно ее посетить своей семьей. Дарья Воробьева:

Мне очень понравились Чайка, Волга, Opel. Вообще, все машины очень красивые.