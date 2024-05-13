Прямой эфир

Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске

13 мая 2024 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Попасть в прошлое прямо в центре Минска. В столице прошел ежегодный фестиваль ретроавтомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске-1

На этот раз в нем приняли участие 100 экипажей. Чуть более половины из них съехались со всей Беларуси, еще 45 – гости из России. Немало представленных моделей из частных коллекций, но были и машины, представленные Министерством обороны.

Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске-4

В целом экспозиция была разделена на три части – жемчужины советского автопрома, а также американские и европейские машины.

Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске-7

Светлана Воронович:
Я впервые на выставке ретроавтомобилей. Вы знаете, она мне очень понравилась, потому что здесь представлены не только из Беларуси машины, но представлены даже и из России.

Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске-10

Алена Воробьева:
Нам очень понравилась выставка, мы очень удивлены, так как приехали к родственникам на выходные. Ехали мимо и смотрим такая прекрасная выставка. Сами автолюбители. И решили обязательно ее посетить своей семьей.

Дарья Воробьева:
Мне очень понравились Чайка, Волга, Opel. Вообще, все машины очень красивые.

Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске-13

Руслан Ананьев, председатель комитета классических автомобилей Белорусской автомобильной федерации:
Удивляет то, что люди где-то находят эти машины, а удивляет еще больше то, что автомобили имеют сохраненный вид. Это не автомобили, которые реставрированные, восстановленные, а именно сохранены предыдущими владельцами.

Напомним, фестиваль радует посетителей каждый май на протяжении вот уже 15 лет.

# Фестиваль # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»
13 мая 2024 10:39

В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»

В Беларуси проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия
13 мая 2024 10:31

В Беларуси проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия

Яркий концерт и ярмарку организовали у Дворца спорта
13 мая 2024 08:19

Яркий концерт и ярмарку организовали у Дворца спорта

Дополнительные автобусы курсируют на Радуницу до кладбищ Минска - вот какие
13 мая 2024 07:55

Дополнительные автобусы курсируют на Радуницу до кладбищ Минска - вот какие

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости
13 мая 2024 07:45

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости

Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед
13 мая 2024 07:36

Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед

Первое телеинтервью с польским диссидентом Шмидтом! Уже доступно и на польском языке
12 мая 2024 20:52

Первое телеинтервью с польским диссидентом Шмидтом! Уже доступно и на польском языке

Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?
12 мая 2024 19:47

Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире
12 мая 2024 19:39

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?
12 мая 2024 19:34

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?

Школьников выводили на протест для массовости! Украинка рассказала, почему переехала в Беларусь
12 мая 2024 19:33

Школьников выводили на протест для массовости! Украинка рассказала, почему переехала в Беларусь

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец
12 мая 2024 19:33

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец