Более 100 экипажей из Беларуси и России участвуют в фестивале ретроавтомобилей в Минске

Попасть в прошлое прямо в центре Минска. В столице прошел ежегодный фестиваль ретроавтомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попасть в прошлое прямо в центре Минска. В столице прошел ежегодный фестиваль ретроавтомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз в нем приняли участие 100 экипажей. Чуть более половины из них съехались со всей Беларуси, еще 45 – гости из России. Немало представленных моделей из частных коллекций, но были и машины, представленные Министерством обороны.
В целом экспозиция была разделена на три части – жемчужины советского автопрома, а также американские и европейские машины.
Светлана Воронович:
Я впервые на выставке ретроавтомобилей. Вы знаете, она мне очень понравилась, потому что здесь представлены не только из Беларуси машины, но представлены даже и из России.
Алена Воробьева:
Нам очень понравилась выставка, мы очень удивлены, так как приехали к родственникам на выходные. Ехали мимо и смотрим – такая прекрасная выставка. Сами автолюбители. И решили обязательно ее посетить своей семьей.
Дарья Воробьева:
Мне очень понравились Чайка, Волга, Opel. Вообще, все машины очень красивые.
Руслан Ананьев, председатель комитета классических автомобилей Белорусской автомобильной федерации:
Удивляет то, что люди где-то находят эти машины, а удивляет еще больше то, что автомобили имеют сохраненный вид. Это не автомобили, которые реставрированные, восстановленные, а именно сохранены предыдущими владельцами.
Напомним, фестиваль радует посетителей каждый май на протяжении вот уже 15 лет.