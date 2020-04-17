Песчаная буря пронеслась по югу Беларуси. Необычные кадры появились в соцсетях

Новости Беларуси. Погода без осадков и сильный ветер спровоцировали песчаные бури в ряде районов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непривычными для белорусского климата кадрами делятся в социальных сетях жители южных регионов.

Так, в Столинском районе из-за пылевой завесы видимость на дороге оказалась ограниченной. Ураганный ветер буквально несет над дорогой облако пыли.

Песчаная буря – явление характерное для пустынных и полупустынных регионов и вовсе нетипичное для нашего климата. Из-за бесснежной зимы снизился уровень грунтовых вод, что и стало причиной погодной аномалии – поясняют специалисты.