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Песчаная буря пронеслась по югу Беларуси. Необычные кадры появились в соцсетях

17 апреля 2020 06:38
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Новости Беларуси. Погода без осадков и сильный ветер спровоцировали песчаные бури в ряде районов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непривычными для белорусского климата кадрами делятся в социальных сетях жители южных регионов.

Песчаная буря пронеслась по югу Беларуси. Необычные кадры появились в соцсетях-1

Так, в Столинском районе из-за пылевой завесы видимость на дороге оказалась ограниченной. Ураганный ветер буквально несет над дорогой облако пыли.

Песчаная буря – явление характерное для пустынных и полупустынных регионов и вовсе нетипичное для нашего климата. Из-за бесснежной зимы снизился уровень грунтовых вод, что и стало причиной погодной аномалии – поясняют специалисты.

Песчаная буря пронеслась по югу Беларуси. Необычные кадры появились в соцсетях-4

Песчаная буря пронеслась по югу Беларуси. Необычные кадры появились в соцсетях-6

Песчаная буря пронеслась по югу Беларуси. Необычные кадры появились в соцсетях-8

# Природные явления # общество # Фотофакт

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