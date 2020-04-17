Более 30 тонн груза. Самолёт из Китая с гуманитарной помощью прилетел в Минск

Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Накануне ночью в Минск вылетел самолет из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту – более 30 тонн нужных сейчас в наших клиниках экспресс-тестов, лекарств, респираторов, масок, очков, специальных костюмов и других средств индивидуальной защиты.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава

Отметим, это не первый подобный груз из КНР. Помощь китайских компаний для борьбы с COVID-19 в Беларуси уже превысила 1,6 миллионов долларов. Напомним, наша страна также отправляла гуманитарную помощь в Китай, когда страна преодолевала пик эпидемии коронавируса.