Прямой эфир

Более 30 тонн груза. Самолёт из Китая с гуманитарной помощью прилетел в Минск

17 апреля 2020 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Накануне ночью в Минск вылетел самолет из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту – более 30 тонн нужных сейчас в наших клиниках экспресс-тестов, лекарств, респираторов, масок, очков, специальных костюмов и других средств индивидуальной защиты.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава

Отметим, это не первый подобный груз из КНР. Помощь китайских компаний для борьбы с COVID-19 в Беларуси уже превысила 1,6 миллионов долларов. Напомним, наша страна также отправляла гуманитарную помощь в Китай, когда страна преодолевала пик эпидемии коронавируса.

Более 30 тонн груза. Самолёт из Китая с гуманитарной помощью прилетел в Минск-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Установлен механизм организации чартеров для возращения белорусов, застрявших за границей
16 апреля 2020 20:24

Установлен механизм организации чартеров для возращения белорусов, застрявших за границей

Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»
16 апреля 2020 20:08

Врач брестской больницы: «Тяжело, но мы справляемся»

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом
16 апреля 2020 19:46

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом