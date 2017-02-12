Первым безвизовым туристом в Беларуси стала китайская авиадиспетчер Ли Йен

Новости Беларуси. Первую безвизовую туристку из Китая в Национальном аэропорту Минск встречали с цветами. Иностранная гостья не ожидала такого внимания и, конечно, первое свидание с нашей страной оставит незабываемые впечатления.

О том, что посетить Беларусь можно без визы, Ли Йен узнала от коллег.

В Китае девушка работает авиадиспетчером. В нашу страну она приехала впервые и, как призналась, кое-что знает о Беларуси. Например, что здесь вкусная еда и очень много снега зимой. Тем временем министерство спорта и туризма прогнозировало увеличение потока туристов на 20%. Однако в ведомстве считают, что

для привлечения большего числа туристов еще предстоит провести немало маркетинговых мероприятий.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Прорывной шаг. Это жест доброй воли, страна открыта. Понятно, что первые два-три месяца мы не ожидаем такого кратного увеличения потока. Но вместе с тем 15-20% – без проблем.

Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств начал действовать в Беларуси. Обязательное условие – въехать необходимо через Национальный аэропорт. При себе турист должен иметь паспорт, медицинскую страховку и деньги в белорусских рублях или валюте в расчете около 22 евро на день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.