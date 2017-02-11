Поселок тракторного завода в Минске: удивительная история уникального «города в городе», над которым нависла угроза сноса

«Рассунуўшы сосны

Плячамi, што волат,

У лесе ўздымаецца

Трактарагорад».

Так писал о поселке тракторного завода Петрусь Бровка. Были и те, кто сравнивал этот уголок Минска с маленьким Парижем или бульваром Монмартр.

Уютная малоэтажная застройка, башенки со шпилями, причудливые балконы и ампирные пилястры. Поселок тракторного завода – памятник послевоенной эпохи. Сегодня кажется, что он словно создан для неспешных прогулок по широким улицам. А жить в нем должны исключительно представители творческой интеллигенции – так легко и свободно дышится в этом районе столицы.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Па-першае, ён вельмі цэльны і канцэптуальна распланаваны савецкімі, магчыма, таксама нямецкімі архітэктарамі. І ён аўтэнтычны, ён вельмі добра захаваўся ў сваім першапачатковым выглядзе. Нягледзячы нават на шматлікія страты малой скультуры, дэкору на фасадах і гэтак далей. Таму гэта такі цэльны квартал, дзе можна проста акунуцца ў атмасферу канца 50-х, і вельмі цяжка потым выплываць з гэтай атмасферы.

История «поселка» в районе тракторного завода долго замалчивалась.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Пра ваеннапалонных немцаў было нельга казаць публічна, у СМІ гэтага не казалі да 80-х гадоў.

Дома для рабочих там построили одними из первых в послевоенном Минске. На тракторный завод тогда возлагали большие надежды – он должен был стать градообразующим предприятием всесоюзного значения. К слову, изначально предполагалось, что предприятие будет выпускать самолеты-истребители, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Сапраўды, у 1940-м годзе распачалося будаўніцтва завода цяжкіх бамбардзіроўшчыкаў, сакрэтная назва – № 431. Па асабістым рашэнны Сталіна і Панамарэнкі. Былі пабудаваны ангары, нават жылыя дамы ў пасёлку для афіцэраў-пілотаў. Дарэчы, два з гэтых дамоў захаваліся да сённяшняга дня, яны знаходязцца ў пасёлку. Пасля вайны, у 1945 годзе, было прынята рашэнне будаваць Мінскі трактарны завод.

1946 год. Именно тогда в новенькие двухэтажки въехали первые новоселы.

В послевоенное время дома с отоплением были настоящей роскошью. Говорят, проекты зданий были привезены из Германии –архитектура тракторного поселка действительно напоминает немецкий пригород.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Гэта сапраўды вядомы факт, што ваеннапалонныя немцы, больш за 2,5 тысячы чалавек, удзельнічалі ў будоўлі як пасёлка, так і самога Мінскага трактарнага завода. Але многія сучасныя архітэктары кажуць, што, магчыма, верагодней за ўсё, нямецкія афіцэры, архітэктары былі далучаны таксама да гэтай працы прымосова. Магчыма, архітэктурныя планы былі вывезены з Германіі як трафей і затым прыменены пры будаўніцтве гэтага пасёлка, таму што надта несавецкая архітэктура, надта камфартабельная.

Стройка поселка тракторного завода велась по лучшим градостроительным стандартам того времени.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Зараз і гэты мікрараён, і Асмолаўка, і наш праспект сталі брэндам Мінска. Сацыялістычная спадчына – гэта сапраўды багацце нашага горада, якім мы цікавы не толькі для самога мінчаніна, турыста мінскага, але найперш для гасцей, у тым ліку для замежных гасцей. Для еўрапейскіх турыстаў увогуле гэта самае цікавае, што ёсць у Беларусі, у Мінску. Гэта факт.

Полюбоваться ускользающей красотой этого уникального уголка столицы пришли сотни горожан. Скоро несколько домов поселка останутся лишь в памяти и на фотографиях минчан.

Минчане, гости столицы и даже местные жители собрались, чтобы узнать что-то новое и поделиться воспоминаниями. Экскурсии, кстати, в этот день проводились на французском и английском языках – спрос был.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Гэта ўнікальны фрагмент мінскай гістарычнай спадчыны, мінскай пасляваеннай архітэктуры. Першы прыклад пасляваеннай мінскай архітэктуры. А зараз такі ажыятаж узнік таму, што над пасёлкам навісла пагроза зносу. Адна з апошніх магчымасцяў пабачыць цэльны пасёлак такім, якім ён быў задумыны архітэктарамі-канцэптуалістамі. А здругога боку, проста СМІ актыўна падтрымалі экскурсіі, інфармацыя вельмі шырока разышлася. Таму такі розгалас пайшоў.

Посетители экскурсии:

Меня не удивляет большое количество людей здесь. И, безусловно, это отличается от общего архитектурного пространства Минска, поскольку такие невысокие дома.

Интересно узнать о своем городе. И очень мало таких мероприятий проводится. Посмотрите сколько народу. Минск соскучился по такому. Надо чаще проводить. Всем интересно, как жили до нас, как будет потом. Поэтому я пришел.

Тамара Тимофеевна выросла вместе с поселком – они живет здесь с 1946 года. Уверена, что местным очень повезло – таких дружных соседей нигде не найти.

Тамара Рябова:

Мы привыкли здесь, нам очень хорошо. Там, где церковь, был Пионерский скверик. Там были игры для детей, скульптурки для детей. Мне Роман показывал, я все это вспомнила.

Практически вся жизнь большинства тракторозаводчан проходила в поселке и его окрестностях. В этом «городе в городе» люди рождались, шли в школу, работали и женились.

Тамара Рябова:

Я первая выпускница 22-й школы. Заканчивала я 22-ю школу, барачное здание на улице Буденного. Сейчас там 242-й детсад. Выпускной вечер у нас был тоже в этой школе, в бараке. Мы приходили утром в школу, печное отопление было, кругом иней на поле, мы все жались к печке, чтобы согреться, потому что было холодно.

Бесплатная экскурсия, собравшая более сотни человек, показала, насколько интересна и небезразлична минчанам судьба этого района. А значит прогулки по символу возрождения города – поселку тракторного завода – продолжатся в ближайшее время.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Да сустрэчы на экскурсіі, якая адбудзецца ўжо ў бліжэйшую нядзелю, 12 лютага, у 14.00. Мы сустракаемся ля ўваходу ў Мінскі трактарны завод і прагуляемся па найбольш цікавых гістарычных вуліцах і дворыках жылога пасёлка.