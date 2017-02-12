Я работал над ним 20 лет: первый «Справочник по литературной правке» вышел в Беларуси

Подобных в стране никогда не было. Уникальное иллюстрированное пособие смогут оценить как редакторы и журналисты, так и филологи, учителя и студенты. Здесь собраны все правила белорусского языка, от фонетики до оформления текста.

12 февраля на Международной книжной ярмарке в Минске презентовали первый в стране «Даведнік па літаратурнай праўцы».

Пётр Жолнерович, доцент кафедры литературного редактирования Института журналистики БГУ, автор справочника по литературной правке: Падрыхтаваць даведнік было вельмі складана, я працаваў над ім 20 гадоў. Тут не толькі падаюцца прыклады ілюстрацыйнага матэрылялу (між іншым, я выкарыстаў больш чым 600 аўтараў),

Татьяна Иванова, редактор издательства «А дукацыя і выхаванне»: Гэты даведнік скіраваны на працу з тэкстамі любых стыляў. Тут ёсць прыклады афіцыйна-справавога стылю, мастацкіх тэкстаў, даведкавай літаратуры.

В 2017 году Международная книжная выставка в Минске прошла с аншлагом, её посетили тысячи читателей. Найти книгу по вкусу смогли люди всех возрастов.

Посетители:

Я приехала из западной Сибири, из города Томска. Думаю, что интересная выставка, принимают участие Польша, Финляндия и даже Китай. Каждый посетитель найдет по своим интересам что-то.

Глаза разбегаются: разные книги, много чего можно найти.

Мне нравится сама по себе выставка. Можно посмотреть очень много разных наций, узнать их историю, книги.

Свои стенды представили участники из 30 стран. 12 февраля книжный форум прощается с читателем до следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.