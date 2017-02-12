Позволит западным туристам «распробовать» Беларусь: начал действовать безвизовый режим

Новости Беларуси. Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств начал действовать в Беларуси. Первые иностранные туристы, которым не пришлось получать визу для путешествия, уже начинают прибывать в нашу страну.

Обязательное условие – въехать необходимо через Национальный аэропорт.

При себе турист должен иметь паспорт, медицинскую страховку и деньги в белорусских рублях или валюте в расчете около 22 евро на день.

Регистрироваться безвизовым туристам, прилетевшим на 5 дней, в отделах по гражданству и миграции не нужно.

Олег Ляшук, начальник Управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета:

Первый опыт мы получили при проведении Чемпионата мира по хоккею по безвизовому порядку въезда, он себя в принципе оправдал. Готовы даже к большому потоку туристов, мы готовы провести маневр своими силами, чтобы своевременно оформлять лиц, которые прибывают к нам в государство.

В безвизовый список входят 39 стран Европы, а также такие государства, как Япония, США, Канада, Индия и другие.

Причем ограничений на количество поездок в Беларусь для иностранцев после введения пятидневного безвизового режима нет.

Марк Ахмеджанов, издатель (Великобритания):

Отмена визы на 5 дней – она, я думаю, будет эффективной. Это позволит западным туристам «распробовать», что это такое. Минск свое получит, и вы увидите весной и летом значительно больше иностранных туристов, чем было.

Ранее Министерство спорта и туризма прогнозировало увеличение потока туристов на 20%.

Ведомство, прежде всего, ориентируется на страны Европы, Северной Америки, Персидского залива. Свою полную поддержку решения Беларуси ввести пятидневный безвизовый режим высказала Всемирная туристская организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.