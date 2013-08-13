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В День города в Минске пройдут более 70 мероприятий, большой праздничный концерт и лазерное шоу

13 августа 2013 18:47
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Новости Беларуси. Большие планы на День города. Более 70 разнообразных мероприятий по форме и содержанию пройдут во всех районах столицы 14 сентября.

Традиционно будут задействованы площадки возле Дворца спорта, в парке Победы и Троицком предместье. Главной площадкой праздника станет Верхний город. Здесь столица примерит на себя сразу несколько нарядов: «театральный», «музейный» и «спортивный».

Кульминацией Дня города станет большой праздничный концерт, который планируется завершить не традиционным фейерверком, а лазерным шоу. Сейчас сценаристы прорабатывают возможность его постановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # День города в Минске - 2014

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