«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября

Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Такие выплаты осуществляются ежегодно.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Она стартовала у нас только с 19 июля и будет продолжаться до 23 августа. Суть этой акции в том, что в крупных торговых центрах установлены контейнеры для сбора принадлежностей. Там постоянно дежурят волонтеры из числа работников органов по труду, занятости и социальной защите или Белорусского республиканского союза молодежи. Каждый желающий может приобрести и оставить канцелярские принадлежности, затем компонуем портфель первоклассника и на торжественном мероприятии вручаем.

Общая сумма, на которую планируют оказать помощь, составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. В 2020 году выплату к школе получили 16 тысяч многодетных семей.