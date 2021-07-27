К 1 сентября многодетные семьи Минска получат помощь. Родители должны обратиться в школу ребёнка

Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября

Такие выплаты осуществляются ежегодно. На каждого ребенка-школьника максимальный размер достигает до 30 % бюджета прожиточного минимума. В среднем это 82 рубля. За единовременной выплатой родители должны обратиться в учреждение образования, которое посещает ребенок.