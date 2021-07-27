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К 1 сентября многодетные семьи Минска получат помощь. Родители должны обратиться в школу ребёнка

27 июля 2021 16:02
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Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

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Такие выплаты осуществляются ежегодно. На каждого ребенка-школьника максимальный размер достигает до 30 % бюджета прожиточного минимума. В среднем это 82 рубля. За единовременной выплатой родители должны обратиться в учреждение образования, которое посещает ребенок.

К 1 сентября многодетные семьи Минска получат помощь. Родители должны обратиться в школу ребёнка-1

Малообеспеченные семьи также получают государственную адресную социальную помощь в виде единовременного пособия на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Здесь следует обратиться в службу «Одно окно» или отдел по труду, занятости и социальной защите. Также помощь может быть оказана по месту работы родителей.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ольга Василевская # Фотофакт

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