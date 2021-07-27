Алёна Родовская: брак между мужчиной и женщиной, традиционные семейные ценности – это основа основ в Беларуси

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. О западных ценностях и о том, как обесцениваются ценность барака и семьи, рассуждает Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Рубрика «За дело».

Алена Родовская:

Вы заметили, как стремительно быстро меняются этические нормы в мире? Почему ценность семьи и брака обесценивается? Что будет ненормальным и даже оскорбительным завтра? Западные ценности – это гремучая смесь. А для нас семья и все, что с ней связано – ключевая ценность. В списке поправок в Конституцию, которые легли на стол Президента, есть одна очень важная, которая спасет нашу нацию в будущем. Брак – это союз между мужчиной и женщиной. На ней и остановлюсь сегодня.

Алена Родовская:

Давно наблюдаю за тем, что происходит в мире. Запад дает сигнал – идите за мировыми трендами. Сегодня со всех сторон звучит ЛГБТ. То притесняют, то унижают, то не дают жениться или, например, растить детей в однополом браке. Минск – это не Берлин, здесь гей-парады запрещены. Вчера увидела видео с участием пятой колонны БЧБ в Берлине и ужаснулась от того, что они говорят на камеру.

Я хочу, чтобы здесь была наша колонна. Я хочу поддержать всех ЛГБТ-людей в Беларуси и по всему миру. Мы должны поддерживать даже тех, кто нас ненавидит. Потому что это насилие – у него уже нет никаких границ. Я хочу, чтобы победила любовь.

Алена Родовская:

Может быть мне кто-нибудь объяснит, зачем проводить все эти парады сексуальной направленности? Делайте в своих постелях все что хотите, зачем открыто об этом транслировать? Но мы понимаем, что политическое ЛГБТ – крайне враждебное сообщество в среде обитания.

Алена Родовская:

Знаете, чему я против? Чтобы нашим детям навязывали это как норму. Запад медленно вымирает из-за низкого уровня рождаемости. И чем больше детей будут подвержены влиянию сейчас, тем меньше детей будет в будущем. И именно ЛГБТ-движение связано с этим. В долгосрочной перспективе проблема может стать нерешаемой в принципе: мы уже видим – родитель номер один и родитель номер два. А называть, например, пожилого пожилым, а молодого – молодым? Женщину – женщиной? А недавняя новость: в Америке разрешат самостоятельно выбирать гендер в паспорте. Помимо традиционных вариантов появится третий – вариант «X». Мне нравится ответ Венгрии – эта страна «ни при каких условиях» не примет правила, согласно которым в мире существуют другие гендеры, кроме мужчин и женщин. Об этом заявила венгерский министр по делам семьи Каталин Новак.

Алена Родовская:

Прогнозирую Венгрии большие проблемы с Евросоюзом. Трансгендеры там – это святое. Культура ненависти – это очень узкий коридор, там не должно остаться ни малейшего намека на признание другого на собственную точку зрения. Новая этика превращается в тоталитарный пресс, который давит тех, кто высказался против, ломая карьеры и судьбы. Мне вспомнились слова Махатма Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом вы побеждаете». Мы с вами, дорогие мои, очевидно, вошли на третью стадию – объявленной борьбы против Беларуси и нашего Президента. И действительно ведь есть за что. Отчего мы видим агонию Запада, под дудку которого мы никак плясать не хотим?