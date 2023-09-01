Первый в Беларуси профильный класс правовой направленности открыли в могилёвской средней школе

Новости Беларуси. Первый в стране профильный класс правовой направленности открыли в Могилеве на базе средней школы № 2. В нем будут обучаться 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При зачислении десятиклассники прошли отбор, требование к среднему баллу аттестата – не ниже семи. Упор в обучении будет сделан на обществоведение и английский язык, а вот факультативные занятия будут проводить работники прокуратуры. Это позволит ребятам познакомиться с историй создания органов прокуратуры, а также направлениями деятельности ее сотрудников, полномочиями в разных сферах. Также программой обучения запланировано посещение выездных заседаний по уголовным и гражданским делам.

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Школьники получат возможность с правовой точки зрения, по-прокурорски давать оценку тем событиям, которые складываются в обычной жизни. Поездка в общественном транспорте, поведение в магазине, осуществление мелких бытовых покупок – то, что имеет значение для всех людей, которые живут в обществе. Поэтому они уже будут понимать, как право регулирует те или иные правоотношения.

Владислав Зливко, ученик профильного класса правовой направленности могилевской средней школы № 2:

У меня дедушка был начальником милиции, и он часто брал меня с собой на работу. И когда у нас в школе появился класс прокурорской направленности, я решил пойти по его стопам.