Какие правила нужно соблюдать, чтобы охотиться легально? Сотрудник Госинспекции рассказал по пунктам

В сентябре белорусские леса сотрясает раскатистый рев копытных. Гон – это не только необычный концерт, но и увлекательное зрелище, во время которого животные превращаются в самых настоящих моделей, грациозно позируют и разыгрывают между собой целые бои. Сотни фотографов уже вышли на позиции. Не только они. Охотники достали вабы и расчехлили свои ружья, ведь в сезон охоты на лося, оленя благородного и лань открыт. Подробности и правила охоты уточнили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Владимир Александрович Дамбовский, начальник отдела контроля за охраной и использованием животного мира. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Честно скажу, очень жалко таких красивых животных. Наверное, есть повод, чтобы разрешили данное действие? Сельское хозяйство, частые ДТП. Почему открывают сезон охоты на копытных?

Владимир Дамбовский, начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Да, действительно, повод есть. Численность копытных в республике, по данным статистики, растет. Фактически по некоторым уже достигла оптимальных показателей. Например, в цифрах около 47 тысяч лося насчитывается, оленя благородного – около 42 тысяч. Косули уже превысили 131 тысячу. Поэтому в целом основание, конечно, есть. Александр Меженный, ведущий:

То есть проблема в том, что сельские хозяйства испытывают проблемы за счет того, что выходит животное на поля? Автомобилисты – за счет того, что они выходят на дороги? Или с другим связано? Ну, много их, но они же красивые, это их планета.

Владимир Дамбовский:

Вообще да, охота призвана в первую очередь регулировать численность животных охотничьих. Мы понимаем, что есть и сельское хозяйство, и лесное хозяйство, есть потравы, ДТП, к сожалению, тоже не редки. Но в целом охота – это же еще и хобби. И, наверное, в любом цивилизованном государстве, в том числе и нашем, охота – это вид хозяйственной деятельности, которому посвящают много времени и интереса люди. И здесь комбо такое. И необходимость регулирования численности, и прибыль в том числе. Александр Меженный:

Тут уже, как говорится, на вкусе и цвет. Мы с Екатериной по ту сторону баррикад находимся, где лучше любоваться с животными. Расскажите, как же сделать так, чтобы, не нарушая закон, получить и удовольствие, и чтобы природе вред был нанесен условно поправимый? Какие документы необходимы, чтобы охотиться легально?

Владимир Дамбовский:

Охота – это действия, которые предусматривают в первую очередь наличие документов. Это наличие госудостоверения на право охоты, наличие уплаченной госпошлины, если охота с оружием, то, конечно, это наличие разрешения на оружие. Ну, и путевка и разрешение на добычу охотничьего животного. Количество особей, которое будет отстреляно, планируется. Александр Меженный:

Какие есть ограничения? Сколько можно времени проводить в лесу или по количеству трофеев, как правильно? Владимир Дамбовский:

Есть требования правил охоты, которые регламентируют. К примеру, то, что охота открылась 20 сентября, с 20 августа по 30 сентября – на оленя благородного, лань, охотиться можно в течение суток с подхода или засады – это индивидуальный вид охоты. При этом применять можно только огнестрельное оружие, если нарезное, то с дульной энергией пули более 3 000 джоулей. Если гладкоствольное, то только со снаряженными пулевыми патронами. А также охотничьи луки и арбалеты. При этом добывать можно только взрослых самцов либо селекционных животных любого пола и возраста. Вот такие вот ограничения. Екатерина Яцкевич:

А если говорить о пернатых. Мы поговорили про лосей, оленей. А на птиц можно охотиться? Владимир Дамбовский:

Да, сейчас уже в разгаре летне-осенний сезон охоты на водоплавающую болотную дичь. Эта охота очень популярная среди охотников. Разрешается охотиться на перепела, фазана. Более того, сейчас еще открыта охота на тетерева. Осень – самая насыщенная для охотника пора. Узнали топ самых частых нарушений среди охотников

Александр Меженный:

У меня есть некоторое количество друзей-охотников, и я уважаю тех людей, которые заботятся о природе, добывают трофеи не для просто глупого увеселения, а для того, чтобы быть в гармонии с природой. Это достойно уважения. При этом я так полагаю, что есть какое-то количество нарушений, которые большое количество людей также совершают по незнанию. Что мы можем сказать нашим телезрителям или рассказать топ самых ярких нарушений, которые можно предотвратить, небольшими усилиями? Владимир Дамбовский:

К сожалению, выявляются правонарушения. Что хотелось бы охотникам сказать в первую очередь – это посмотреть документы перед тем, как отправиться на охоту, не полениться еще раз проверить, не закончилась ли госпошлина на право охоты, не закончился ли срок действий госудостоверения на право охоты, все ли в порядке с оружием, то ли оружие охотник берет, что разрешено. Проверить наличие патронов, например, на водоплавающую болотную дичь. К сожалению, еще встречаются нарушения, когда люди берут собой пулю или картечь. Это категорически запрещается правилами! Очень важно посмотреть карту, убедиться, что эта территория разрешенная. Можно обратиться к пользователю охотничьего угодья, уточнить это, если сам не уверен.