Первоклашки поделились впечатлениями в День знаний. Вот что они думают об учёбе в школе

Эрика Лаврецкая, корреспондент: Сегодня первый звонок прозвенел для 110 тысяч первоклассников. С какими мыслями они входят в новую жизнь?

Первый раз в первый класс! Сегодня праздничный и волнительный день, особенно для тех, кто переступил порог школы впервые. Этих еще совсем маленьких детишек впереди ждут самые чудесные и волшебные годы в жизни. «Учителя будут добрыми, а уроки интересными», – с такими пожеланиями они вошли в новый этап своей жизни.

Арина Багинская, первоклассница гимназии № 56 г. Минска: Я представляю, что буду учиться на десятки, найду себе новых друзей.

Михаил Костюкевич, первоклассник гимназии № 56 г. Минска:

Думаю, что моя первая учительница будет в белом платье, как невеста, а одноклассники – как будто в небе ангелы.

И пусть рвение к знаниям останется с ними и на протяжении последующих 11 лет учебы в школе.