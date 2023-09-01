Первоклашки поделились впечатлениями в День знаний. Вот что они думают об учёбе в школе

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Сегодня первый звонок прозвенел для 110 тысяч первоклассников. С какими мыслями они входят в новую жизнь?
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Сегодня первый звонок прозвенел для 110 тысяч первоклассников. С какими мыслями они входят в новую жизнь?
Первый раз в первый класс! Сегодня праздничный и волнительный день, особенно для тех, кто переступил порог школы впервые. Этих еще совсем маленьких детишек впереди ждут самые чудесные и волшебные годы в жизни. «Учителя будут добрыми, а уроки интересными», – с такими пожеланиями они вошли в новый этап своей жизни.
Арина Багинская, первоклассница гимназии № 56 г. Минска:
Я представляю, что буду учиться на десятки, найду себе новых друзей.
Михаил Костюкевич, первоклассник гимназии № 56 г. Минска:
Думаю, что моя первая учительница будет в белом платье, как невеста, а одноклассники – как будто в небе ангелы.
И пусть рвение к знаниям останется с ними и на протяжении последующих 11 лет учебы в школе.
Кристина Безлюдова, первоклассница гимназии № 56 г. Минска:
Я хочу научиться химии, математике, русскому и белорусскому. Хочу, чтобы одноклассники были умными и хорошими.
Назар Андриц, первоклассник гимназии № 56 г. Минска:
Я стану самым лучшим учеником в мире. Моя учительница самая добрая в мире.
Кристина Безлюдова:
Я хочу чтобы в 56-й гимназии дети хорошо учились, дружили и узнавали много нового.
Желаем пройти путь к знаниям достойно и с уверенностью! А направлять вас будут в этом нелегком пути ваши учителя и родители.