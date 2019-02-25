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«Я отучился на экономиста, однако тянуло к компьютерам». Как найти дело своей жизни. Совет психолога

25 февраля 2019 07:33
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У каждого из нас свои планы на эту жизнь. Мы рисуем «голубую мечту» и воплощаем её в реальность. Но иногда, достигнув цели, понимаем, как же промахнулись. Так случилось и с Сергеем. Оказавшись на пределе своих мечтаний, молодой человек и подумать не мог, что вместо ожидаемого благоговения внутри отзовется разочарование.

«Я отучился на экономиста, однако тянуло к компьютерам». Как найти дело своей жизни. Совет психолога-1

Сергей Колоссовский:
Я отучился на экономиста, как хотели мои родители, однако меня всю жизнь тянуло к компьютерам и из-за этого я пошёл на курсы. После этого я попал в крупную IT-компанию, когда я понял, что я добился своей цели, у меня появилось чувство неудовлетворённости.

«Я отучился на экономиста, однако тянуло к компьютерам». Как найти дело своей жизни. Совет психолога-4

Если вы чётко знаете, чего требует ваша душа, в какой профессии могут раскрыться ваши навыки и таланты – вы однозначно счастливчик. Но многие из нас отвоёвывают «не своё место под солнцем».

Марина Прохорова, психолог:
Из-за этого информормационного шума, в котором мы живём, мы можем потерять ориентиры, где истинная потребность, а где наша потребность, где наши истинные желания, где нет. Не навязаны ли они социумом, родителями, не подсмотрены ли они у соседа, у лучшего друга. Потому что часто мы начинаем пытаться достичь каких-то целей, потому что нами движет некоторая зависть или дух конкуренции.

«Я отучился на экономиста, однако тянуло к компьютерам». Как найти дело своей жизни. Совет психолога-7

Героем нашего сюжета двигали, скорее, материальные дивиденды псевдомечты, нежели реализация истинных духовных потребностей. Наслушавшись мнений со стороны о финансовых перспективах IT-сферы, молодой человек загорелся заманчивой идеей. Но «заражённые чужими идеалами» не способны ощущать вкус жизни.

Марина Прохорова:
Человек может, вообще, тогда задуматься о том, в чём, вообще, смысл его жизни, для чего он живёт, если он столько времени потратил для достижения важных целей и задач, а они по итогу не удовлетворили его.

«Я отучился на экономиста, однако тянуло к компьютерам». Как найти дело своей жизни. Совет психолога-10

Лишь «попав в яблочко» собственных желаний, мы получаем удовлетворение и поднимаемся ещё на одну ступень личностного развития. Но как узнать своё? Ведь на поиски можно потратить всю жизнь, бесконечно заряжая обойму целей и ожидая, пока хоть одна из них выстрелит. Психологи рекомендуют следовать простым правилам.

Марина Прохорова:
Находясь в самом начале, произвести процесс-анализ: насколько это желание ваше, что это вам даст по итогу. Можно даже немножко пофантазировать, а что будет, если я его достигну, как я себя буду чувствовать. Такой анализ предостережёт человека от опрометчивых действий.

«Я отучился на экономиста, однако тянуло к компьютерам». Как найти дело своей жизни. Совет психолога-13

Двигайтесь навстречу своим мечтам и получайте истинное удовольствие от их исполнений.

# Работа в Беларуси # общество # Сергей Колоссовский # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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