«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями

Новости Беларуси. Минский район Сухарево преображается на глазах. Строятся новые детские сады, школы, больницы и магазины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вот дорожная инфраструктура примерному облику соответствует далеко не всегда.

Артем Скакун, житель Минска:

Ходить невозможно. Машины ездят, получается, идешь навстречу машине либо становишься в грязь, чтобы пропустить. Тротуары здесь по-любому нужны. И желательно парковку. Потому что люди приезжают в школу, детские сады. Здесь невозможно.

Андрей Пилипейчик, житель Минска:

В любом случае за руку, и стараешься подальше от дороги. Потому что страшновато. Машины близко проезжают. Выдернет руку, мало ли, отойдет в сторону. Стараешься придерживать.

Пешеходы (а половина из них дети) вынуждены делить дорогу с автомобилями. На участке в 200 метров нет ни разделительных полос, ни тротуаров. Особенно высокий риск попасть под колеса в час пик. Шестиклассник Никита Скачок домашний инструктаж проходит едва ли не каждый день. Иначе никак.

Никита Скачок, житель Минска:

Машина иногда с выключенными фарами если едет, то ей не видно, и может сбить. Неудобно тут переходить, когда одна машина едет, а другая из-за нее выезжает. И страшно.