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«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями

24 февраля 2019 18:33
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Новости Беларуси. Минский район Сухарево преображается на глазах. Строятся новые детские сады, школы, больницы и магазины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями-1

А вот дорожная инфраструктура примерному облику соответствует далеко не всегда.

«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями-4

«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями-6

Артем Скакун, житель Минска:
Ходить невозможно. Машины ездят, получается, идешь навстречу машине либо становишься в грязь, чтобы пропустить. Тротуары здесь по-любому нужны. И желательно парковку. Потому что люди приезжают в школу, детские сады. Здесь невозможно.

«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями-9

Андрей Пилипейчик, житель Минска:
В любом случае за руку, и стараешься подальше от дороги. Потому что страшновато. Машины близко проезжают. Выдернет руку, мало ли, отойдет в сторону. Стараешься придерживать.  

«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями-12

Пешеходы (а половина из них дети) вынуждены делить дорогу с автомобилями. На участке в 200 метров нет ни разделительных полос, ни тротуаров. Особенно высокий риск попасть под колеса в час пик. Шестиклассник Никита Скачок домашний инструктаж проходит едва ли не каждый день. Иначе никак.

«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями-15

Никита Скачок, житель Минска:
Машина иногда с выключенными фарами если едет, то ей не видно, и может сбить. Неудобно тут переходить, когда одна машина едет, а другая из-за нее выезжает. И страшно.

«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями-18

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В ближайшие дни будут приняты все необходимые меры по разделению транспортных потоков на указанном участке в целях обеспечения дорожной безопасности.

# Улицы Минска # общество # Александра Попова # Фотофакт

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