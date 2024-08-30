Первый в Беларуси арендный дом для педагогов открыли в Минском районе

27 августа прошел Республиканский педсовет, где обсуждались вопросы закрепляемости молодых специалистов на местах и обеспечения жильем, а уже 30 августа несколько десятков педагогов получили ключи от заветных квартир. В деревне Лесковка торжественно открыли первый в стране арендный дом для учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пятиэтажке 40 квартир. К слову, достаточно просторных. Все с отделкой и полноценным ремонтом. Осталось лишь завезти мебель и можно жить. Благоустроена и прилегающая территория, а во дворе – новая детская площадка. Теперь здесь будут жить сотрудники 13 учреждений образования: преподаватели со стажем и те, кто совсем недавно пришел в профессию.

Мария Абрамова, учитель-дефектолог детского сада №2 агрогородка Лесной:

Мы сегодня очень рады такому дню, вообще такому события, долго его ждали. И это было очень неожиданно. Благодарны Минскому району, губернатору, что позаботились о нас.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

Общаясь с обладателями этого жилья, мы еще раз убеждаемся, что, особенно для таких регионов, как Минский район, жилье является если не определяющим, то очень важным фактором для закрепления специалистов. Причем не только молодых.