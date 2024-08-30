Прямой эфир

Первый в Беларуси арендный дом для педагогов открыли в Минском районе

30 августа 2024 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

27 августа прошел Республиканский педсовет, где обсуждались вопросы закрепляемости молодых специалистов на местах и обеспечения жильем, а уже 30 августа несколько десятков педагогов получили ключи от заветных квартир. В деревне Лесковка торжественно открыли первый в стране арендный дом для учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в Беларуси арендный дом для педагогов открыли в Минском районе-2
Первый в Беларуси арендный дом для педагогов открыли в Минском районе-3

В пятиэтажке 40 квартир. К слову, достаточно просторных. Все с отделкой и полноценным ремонтом. Осталось лишь завезти мебель и можно жить. Благоустроена и прилегающая территория, а во дворе – новая детская площадка. Теперь здесь будут жить сотрудники 13 учреждений образования: преподаватели со стажем и те, кто совсем недавно пришел в профессию.

Первый в Беларуси арендный дом для педагогов открыли в Минском районе-5

Мария Абрамова, учитель-дефектолог детского сада №2 агрогородка Лесной:
Мы сегодня очень рады такому дню, вообще такому события, долго его ждали. И это было очень неожиданно. Благодарны Минскому району, губернатору, что позаботились о нас. 

Первый в Беларуси арендный дом для педагогов открыли в Минском районе-7

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Общаясь с обладателями этого жилья, мы еще раз убеждаемся, что, особенно для таких регионов, как Минский район, жилье является если не определяющим, то очень важным фактором для закрепления специалистов. Причем не только молодых.

Первый в Беларуси арендный дом для педагогов открыли в Минском районе-9

Практика строительства арендного жилья для педагогов продолжится. Государство сегодня заботится не только об условиях работы учителей, но и условиях проживания. К слову, в системе образования Минского района работает более шести тысяч человек. Только в этом году трудоустроились 238 молодых специалистов.

# Государственная политика в области образования # Александр Турчин

Другие новости рубрики

Все новости
В чём не привыкли отказывать себе минчане – провели опрос
30 августа 2024 11:13

В чём не привыкли отказывать себе минчане – провели опрос

Игорь Сергеенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси
30 августа 2024 10:48

Игорь Сергеенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси

Викторина и подарки – в минском метро провели День знаний для юных посетителей подземки
30 августа 2024 10:38

Викторина и подарки – в минском метро провели День знаний для юных посетителей подземки