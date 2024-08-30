Игорь Сергеенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси

Многогранное взаимодействие Беларуси и Китая продолжит укрепляться. Это отметил Игорь Сергеенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР. Се Сяоюн завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время его пребывания в должности торгово-экономические отношения между Беларусью и Китаем совершили большой скачок. Товарооборот вырос почти втрое и превысил 8 миллиардов 400 миллионов долларов – это исторический максимум. Значительно укрепилось межпарламентское сотрудничество, гуманитарные и культурные связи. Преуспели и в других областях.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня можем констатировать очень серьезные достижения в области образования, науки, инноваций, реализации проектов, связанных с продвижением интересов наших государств, международное сотрудничество. Мы стали членом Шанхайской организации сотрудничества, и здесь важный вклад и Китайской Народной Республики.

Беларусь и Китай поддерживают дипломатические отношения уже более 30 лет. За эти годы страны проделали серьезную работу в развитии отношений. Благодаря нашим лидерам взаимодействие вышло на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что позволяет более эффективно взаимодействовать по всем ключевым направлениям.