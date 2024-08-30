Викторина и подарки – в минском метро провели День знаний для юных посетителей подземки

Юных посетителей Минского метрополитена 30 августа ждал сюрприз. На станции Октябрьская ребят встречали анимационный персонаж Метрович и сотрудники подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники метро объясняли детям правила поведения на платформе и в поезде, почему стоит отказаться от использования наушников и что делать, если на пути упал какой-то предмет. А еще каждый маленький пассажир мог поучаствовать в развлекательной викторине и получить подарок – сувенир и сладости. И, конечно, сделать фотографию с Метровичем на память.

Роман Коробач: На путях не толкаться. И самое главное – вести себя культурно. Лучше постоять, спокойно пройти, чтобы обезопасить свою жизнь.

Илья Майсеенок: Правила метро – нельзя заходить за желтую линию до прибытия поезда, нельзя слушать музыку в наушниках. И, если ты зайдешь за желтую линию, поезд тебя может сбить и ты упадешь на контактный рельс.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Минский метрополитен в течение всего года посещает самые различные школьные учреждения, где есть начальные классы. Мы посещаем с Метровичем, с нами едут представители службы безопасности, службы движения. В игровой форме проводятся такие конкурсы. Рассказывается о том, что в метро можно делать, что нельзя.

День знаний в метро – традиционная акция, которая проводится накануне нового учебного года с целью научить детей и подростков соблюдать основные правила безопасного поведения в подземке.