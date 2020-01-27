Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске

Новости Беларуси. Первый бесконтактный троллейбус с автономным ходом 27 января выходит на маршрут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Главное преимущество машины – ее мобильность. Троллейбус может обходиться без электричества 15 километров. В этом году Минск закупит около 70 подобных машин.

Первыми ноу-хау в тестовом режиме опробовали водители троллейбусного парка № 4. Машина вышла на один из самых загруженных маршрутов – номер 44.

Валерий Степук, водитель троллейбусного парка №4:

Побольше электроники: все видно, на дисплей выводится. Ссиденье намного удобнее стало, сама комфортнее машина. Намного удобнее, идет плавненько, мягко. Отлично, вообще хорошо.

Константин Гололобов, первый заместитель директора, главный инженер филиала «Троллейбусный парк № 4»:

Преимущества его – это минимальные потери при работе на маршруте, он может объехать скопившеюся пробку при ДТП, что не может сделать обычный троллейбус, привязанный к контактной сети. Он может продлить существующий троллейбусный маршрут в те места, где контактной сети в принципе нет. Либо, в дальнейшем, по мере износа контактной сети, чтобы не вкладывать большие деньги в ее модернизацию, можно будет заменять эти участки движением такого троллейбуса.