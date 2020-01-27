Прямой эфир

Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске

27 января 2020 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый бесконтактный троллейбус с автономным ходом 27 января выходит на маршрут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске-1



Главное преимущество машины – ее мобильность. Троллейбус может обходиться без электричества 15 километров. В этом году Минск закупит около 70 подобных машин.

Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске-3

Первыми ноу-хау в тестовом режиме опробовали водители троллейбусного парка № 4. Машина вышла на один из самых загруженных маршрутов – номер 44. 

Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске-6

Валерий Степук, водитель троллейбусного парка №4:
Побольше электроники: все видно, на дисплей выводится. Ссиденье намного удобнее стало, сама комфортнее машина. Намного удобнее, идет плавненько, мягко. Отлично, вообще хорошо.

Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске-9

Константин Гололобов, первый заместитель директора, главный инженер филиала «Троллейбусный парк № 4»:
Преимущества его – это минимальные потери при работе на маршруте, он может объехать скопившеюся пробку при ДТП, что не может сделать обычный троллейбус, привязанный к контактной сети. Он может продлить существующий троллейбусный маршрут в те места, где контактной сети в принципе нет. Либо, в дальнейшем, по мере износа контактной сети, чтобы не вкладывать большие деньги в ее модернизацию, можно будет заменять эти участки движением такого троллейбуса.

Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске-12



За таким электротранспортом, выпуск которого освоили на МАЗе, будущее не только в столице, но в стране. Это выгодный проект. В условиях развития городов нет необходимости строить контактную сеть, что требует серьезных вложений. 

# Общественный транспорт # общество # Валерий Степук # Константин Гололобов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Космические амбиции и нанотехнологичное будущее. Как в Беларуси отмечают День науки?
26 января 2020 17:58

Космические амбиции и нанотехнологичное будущее. Как в Беларуси отмечают День науки?

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?
26 января 2020 17:36

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

Прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют. Как аномально тёплая зима повлияла на браконьеров в Беларуси?
26 января 2020 17:36

Прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют. Как аномально тёплая зима повлияла на браконьеров в Беларуси?