Первый троллейбус без «рогов» запустили в Минске

Новости Беларуси. Первый бесконтактный троллейбус с автономным ходом 27 января выходит на маршрут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый бесконтактный троллейбус с автономным ходом 27 января выходит на маршрут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное преимущество машины – ее мобильность. Троллейбус может обходиться без электричества 15 километров. В этом году Минск закупит около 70 подобных машин.
Первыми ноу-хау в тестовом режиме опробовали водители троллейбусного парка № 4. Машина вышла на один из самых загруженных маршрутов – номер 44.
Валерий Степук, водитель троллейбусного парка №4:
Побольше электроники: все видно, на дисплей выводится. Ссиденье намного удобнее стало, сама комфортнее машина. Намного удобнее, идет плавненько, мягко. Отлично, вообще хорошо.
Константин Гололобов, первый заместитель директора, главный инженер филиала «Троллейбусный парк № 4»:
Преимущества его – это минимальные потери при работе на маршруте, он может объехать скопившеюся пробку при ДТП, что не может сделать обычный троллейбус, привязанный к контактной сети. Он может продлить существующий троллейбусный маршрут в те места, где контактной сети в принципе нет. Либо, в дальнейшем, по мере износа контактной сети, чтобы не вкладывать большие деньги в ее модернизацию, можно будет заменять эти участки движением такого троллейбуса.
За таким электротранспортом, выпуск которого освоили на МАЗе, будущее не только в столице, но в стране. Это выгодный проект. В условиях развития городов нет необходимости строить контактную сеть, что требует серьезных вложений.