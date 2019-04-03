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Помощник Президента провёл встречу с гражданами в Борисовском районе

03 апреля 2019 14:27
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента для решения проблемных вопросов населения 3 апреля направились в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Борисовском райисполкоме с гражданами встретился помощник Президента Александр Косинец.

Помощник Президента провёл встречу с гражданами в Борисовском районе-1

При подготовке «Большого разговора Президентом» каждый мог стать участником акции «Ваш вопрос Президенту». В итоге за два дня их поступило более 2000. Тематика была самая разнообразная: зарплаты, новые рабочие места, жилье, материнский капитал.

Помощник Президента провёл встречу с гражданами в Борисовском районе-4

Конечно же, озвучить, а тем более решить все вопросы в рамках одной встречи просто невозможно. Поэтому сейчас с ними разбираются досконально и на местах.

Администрация Президента проводит выездные приёмы граждан в регионах. График

# Прием граждан # общество # Александр Косинец # Фотофакт

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