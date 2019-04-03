Помощник Президента провёл встречу с гражданами в Борисовском районе

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента для решения проблемных вопросов населения 3 апреля направились в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Борисовском райисполкоме с гражданами встретился помощник Президента Александр Косинец.

При подготовке «Большого разговора Президентом» каждый мог стать участником акции «Ваш вопрос Президенту». В итоге за два дня их поступило более 2000. Тематика была самая разнообразная: зарплаты, новые рабочие места, жилье, материнский капитал.