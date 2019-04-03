С Партизанского проспекта временно закрыт выезд в переулок Рабочий

Новости Беларуси. Другой дорогой. Чтобы попасть в переулок Рабочий, водителям придется воспользоваться объездом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он организован по ул. Нахимова и проезду Клумова. Выезд в переулок с Партизанского проспекта временно закрыт, из-за этого возможно организовать проезд только в одну сторону. Причина – ремонтные работы по реконструкции теплотрассы.