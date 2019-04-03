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С Партизанского проспекта временно закрыт выезд в переулок Рабочий

03 апреля 2019 17:18
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Новости Беларуси. Другой дорогой. Чтобы попасть в переулок Рабочий, водителям придется воспользоваться объездом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

С Партизанского проспекта временно закрыт выезд в переулок Рабочий -1

Он организован по ул. Нахимова и проезду Клумова. Выезд в переулок с Партизанского проспекта временно закрыт, из-за этого возможно организовать проезд только в одну сторону. Причина – ремонтные работы по реконструкции теплотрассы.

С Партизанского проспекта временно закрыт выезд в переулок Рабочий -4

Ангелина Волосарь, инспектор административной практики ОГАИ Ленинского РУВД
По предварительной информации работников «Минскэнергоспецремонт», окончание реконструкции ожидается 15 мая 2019 года.

Сегодня движение на данном участке дороги происходит в обычном режиме, увеличение потоков не замечается.

# Транспорт Минска # общество # Ангелина Волосарь # Фотофакт

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