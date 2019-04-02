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Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска

02 апреля 2019 18:23
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Новости Беларуси. В ближайшее время транспорт пройдет тестовую эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска-1

Сперва – будут сформированы поездные бригады: специалисты исследуют готовность техники к пробным запускам, и только после начнется обкатка. Первый полноценный запуск этой модели планируется осенью. Ожидается, что до конца года депо столичной подземки пополнят еще пять подобных составов.

Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска-4

Новые поезда у предприятия «Штадлер-Минск» заказали специально для третьей линии метро. Это принципиально новый транспорт. Салоны оснащены кондиционерами, местами для зарядки мобильных устройств и видеокамерами. Поезд также имеет отдельные выходы для эвакуации пассажиров и систему автоуправления.

Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска-7

Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска-9

Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска-11

Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска-13

 

 

# Минское метро # общество # Фотофакт

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