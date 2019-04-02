Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска

Новости Беларуси. В ближайшее время транспорт пройдет тестовую эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В ближайшее время транспорт пройдет тестовую эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сперва – будут сформированы поездные бригады: специалисты исследуют готовность техники к пробным запускам, и только после начнется обкатка. Первый полноценный запуск этой модели планируется осенью. Ожидается, что до конца года депо столичной подземки пополнят еще пять подобных составов.
Новые поезда у предприятия «Штадлер-Минск» заказали специально для третьей линии метро. Это принципиально новый транспорт. Салоны оснащены кондиционерами, местами для зарядки мобильных устройств и видеокамерами. Поезд также имеет отдельные выходы для эвакуации пассажиров и систему автоуправления.