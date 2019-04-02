Новый поезд белорусского производства пополнил депо метрополитена Минска

Новости Беларуси. В ближайшее время транспорт пройдет тестовую эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сперва – будут сформированы поездные бригады: специалисты исследуют готовность техники к пробным запускам, и только после начнется обкатка. Первый полноценный запуск этой модели планируется осенью. Ожидается, что до конца года депо столичной подземки пополнят еще пять подобных составов.