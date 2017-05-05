Первый социальный дом в Витебске, построенный с привлечением китайских инвестиций, принимает новоселов

Новости Беларуси. Новоселов 5 мая принимает первый многоквартирный социальный дом в Витебске, построенный с привлечением китайских инвестиций. Обладателями квартир станут горожане, которые особенно нуждались в такой поддержке государства. Это многодетные и семьи воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и неработающие по болезни одинокие граждане.

Татьяна Вишнякова, житель Витебска: Спасибо, конечно, за уникальную возможность улучшить свои жилищные условия таким способом. В наше непростое время это подарок судьбы, наверное.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Китайский и белорусский народы очень дружественные. Китай и Беларусь – хорошие друзья и искренние партнеры. Хотя мы очень далеко географически, но все равно очень близкие.

Церемония передачи ключей новоиспеченным жильцам пройдет в городской мэрии с участием представителя посольства КНР. Сотрудничество в этом направлении с зарубежными партнерами будет продолжено. В 2018 году в Витебске начнут строительство второго жилого дома с китайским капиталом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.