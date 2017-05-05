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Игрушки, тарелки и украшения: лавка сувениров, сделанных руками инвалидов, откроется в Могилеве

05 мая 2017 06:55
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Новости Беларуси. В Могилеве откроют необычную лавку сувениров. На прилавок попадут мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки и многое другое. Все это сделано руками инвалидов. Автор проекта 35-летняя Алла Цумарева практически ничем не отличается от остальных людей. Получила высшее образование, работает библиотекарем, есть семья. А в свободное время Алеся увлекается созданием сувениров и помогает другим. В будущей лавке любой человек с ограниченными возможностями сможет выставить на продажу свои изделия и заработать.

Игрушки, тарелки и украшения: лавка сувениров, сделанных руками инвалидов, откроется в Могилеве-1

Алеся Цумарева, житель Могилева:
Людей, которые занимаются этим, много. Даже те же самые общества инвалидов, социальные организации от государства. Там есть свои кружки. Но проблема заключается в том, что нет сбыта.

Городские власти инициативу поддержали и выделили начинающему предпринимателю помещение. Магазин – на одном из центральных проспектов Могилева. Скоро здесь начнется ремонт, а на входе установят пандус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Сувениры

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