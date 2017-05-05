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От лучшего репортера до лучшего интернет-проекта: обладетелей «Золотой литеры» назовут 5 мая

05 мая 2017 07:17
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Новости Беларуси. Этим вечером узнаем, кому достанутся «Золотые литеры». 5 мая в Минске назовут победителей XIII Национального конкурса печатных СМИ. Всего поступило 258 заявок от редакций периодики, а также отдельных репортеров и творческих коллективов. Тематика публикаций самая разная: от общественно-политических и экономических до материалов об истории, спорте и культуре. Определят и «Лучший интернет-проект».

Кроме того, для всех СМИ объявлены еще четыре общие номинации: соревноваться будут в освещении молодежной политики, научных разработок, а также развлекательном контенте. Назовут и «Лучшего репортера».

5 мая, к слову, профессиональный праздник – «День печати» отмечают журналисты газет и журналов.

# общество # СМИ Беларуси

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