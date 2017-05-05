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Официальный старт третьему трудовому семестру студентов будет дан в Минске 5 мая

05 мая 2017 06:00
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Новости Беларуси. На площади Государственного Флага Беларуси 5 мая будет дан официальный старт третьему трудовому семестру. В Минске соберутся более 800 представителей студотрядовского движения из всех регионов страны. За плечами каждого из них – приличный опыт работы на молодежных стройках. Вот и сегодня бойцам трудового фронта в торжественной обстановке вручат так называемые путевки для работы. К слову, к работе молодые люди приступят после окончания летней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Стройотряды в Беларуси

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