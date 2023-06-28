Первый «Славянский базар» состоялся в 1992 году. Рассказываем, что изменилось за 32 года

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем второй серии проекта стал директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Начало «Славянского базара» и новое время «Славянского базара» очень похожи, потому что тогда распадалась большая страна, было много непонимания и культура как очень пластинчатое искусство, оно не всегда идет по шерсти, иногда – против. Как раз таки на таком резонансном событии и произошел «Славянский базар» как что-то ментальное, что объединяет людей.

Фестиваль 2020-2021 годов – примерно то же самое. Ответ всем проблемам, сложностям. И в очередной раз демонстрация того, что искусство вне того, что происходит. Да, люди искусства – это люди тонкой душевной организации, на них можно воздействовать, но истинное искусство, как и слоган нашего фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию». Мне кажется, что и тогда, и сейчас это очень важно и нужно.

Фестиваль 1992-го и 2023-го – это два совершенно разных фестиваля. Когда-то это было все в новинку. Сейчас мы идем по такому пути – каждый день отвечать на запрос зрителя. Сейчас очень много телевизионных проектов. Нам надо создать фестиваль, чтобы люди в телеэфире видели то, что они привыкли видеть в телеэфире, люди на сцене увидели то, что на сцене. И в этом сложность фестиваля, в этом его уникальность, что мы не создаем проекты, как некоторые: это телепроект, а это концерт.

Мы создаем комбинированный продукт, поэтому работает большая дирекция, режиссерско-постановочная группа, для которой очень важно сделать современный продукт, который понравится и молодежи, и старшему, и среднему поколению, чтобы и дети для себя что-то нашли. В этом и есть уникальность «Славянского базара».

Глеб Лапицкий:

С 2020 года, мне очень отрадно это отметить, на «Славянском базаре» работает белорусская режиссерско-постановочная группа, белорусская техническая группа. И все, что мы создаем, не только на площадке Летнего амфитеатра, – это все создается белорусскими руками. То есть белорусский художник-сценограф, белорусские мозги – это самое важное в нашей работе. И конечно, мы каждый год привозим какие-то технологии. Это плунжера, подвесы, кинетические лебедки, роторные экраны – все современное, что есть сегодня и может быть применимо к нашему фестивалю. Потому что у нашего фестиваля очень большая специфика.

Мы за неделю проводим такое количество мероприятий, где нет возможности репетировать, делать траки полноценные. Это очень экстремальные условия и для режиссерско-постановочной группы, и для организаторов, потому что ты за девять концертов принимаешь огромное количество людей, артистов. На фестивале каждый год аккредитовывается порядка 5 000 артистических вакансий. Аналога такому нет.

Сейчас фестиваль – это большой туристический кластер, большой бизнес-кластер, на котором проводятся переговоры, экономические форумы. Сейчас идет активная трансляция в интернете. Мы в прошлом году в моменте набрали 10,5 миллионов просмотров. Опять-таки, это позиционирование: посмотрите, как это делается у нас. И это очень большой ответ тем, кто говорит, что у нас здесь все на первобытно-общинном строе. А ведь наша картинка отвечает всем современным требованиям. Главное, что фестиваль за этой картинкой не теряет душу. Люди, которые приезжают сюда, могут это отметить.

Глеб Лапицкий:

Уличная атмосфера, торговые ряды, Город мастеров, фэст уличного искусства «На семи ветрах», сейчас мы еще проводим глобальный проект в рамках Союзного государства – это наш народный open air на Пушкинской площади. Все это настолько насыщает людей. Я согласен с посылом, что человек должен захотеть сюда вернуться. И когда многие говорят, что мы не хотели ехать, но нас сюда пригласили, заставили, я никогда на эту критику не обращаю внимания. Но если человека заставили и он разочаровался, это критика к нам. А если человек после этого приезжает уже по своей воле, это и есть культурная прививка. Иногда нужно сказать человеку: поедем, посмотрим. Не надо слушать, что «он уже не тот». Приедь и дай свои предложения. Ведь дирекция составляет программу и утверждает ее на оргкомитете не для дирекции, а для людей, которые сидят в амфитеатре, ходят по улицам. На «Славянском базаре» самые главные – зритель и артист. Без дирекции пройдет фестиваль, без каких-то служб, но без этих людей он ни в коем случае не состоится.