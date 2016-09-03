Первый шаг на пути к моей мечте: принесли присягу первые курсанты Университета МЧС

Новости Беларуси. А на Площади Государственного флага 3 сентября присягнули Родине первые курсанты недавно образованного Университета гражданской защиты МЧС.

Все 180 будущих спасателей уже прошли курс молодого бойца.

Впереди у курсантов четыре года подготовки. После чего будущие офицеры МЧС поступят на службу в подразделения по всей Беларуси.

Андрей Аниськович, курсант Университета гражданской защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Стать спасателем – это, во-первых, помогать своему народу. Во-вторых, это быть человеком. Ну и в-третьих… в-третьих, оставаться самим собой.

Алеся Кулакова, курсант Университета гражданской защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Я мечтала с самого детства надеть форму, надеть погоны. Быть полезной своей стране, своему народу. Поэтому это событие очень знаковое для меня, так как это первый шаг на пути к моей мечте.

Напоминаем, что Университет гражданской защиты образован в 2016 году на базе Командно-инженерного института в Минске и включает в себя филиалы в Гомеле и Борисовском районе.

Такая реорганизация послужит совершенствованию системы подготовки кадров от выпускника лицея до специалиста высшей квалификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Создание университета, поддержка главы государства – это не просто поднятие статуса. Это огромнейшее доверие. И, естественно, будет соответствующий и спрос с нашей службы. Для нас это, конечно же, знаково. Любой статус повышает ответственность. И я уверен, что мы внесём определённые изменения в программы, которые будут способствовать дальнейшему развитию службы в целом. Которое, несомненно, повлияет на более высокопрофессиональное выполнение тех задач, которые сегодня стоят перед нами.