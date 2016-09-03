Минчанином года стал водитель троллейбуса

Новости Беларуси. Через несколько часов в Большом театре оперы и балета начнется торжественная церемония награждения «Минчанин года».

Почётного звания за большой личный вклад в развитие города удостоены 13 жителей столицы,

представители абсолютно разных профессий: врачи и учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и бизнесмены.

В числе награждённых и Алексей Новиков.

Водитель троллейбуса, за плечами которого почти миллион километров городских маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Новиков, водитель троллейбусного парка № 2:

Интересно работать, очень интересно! Сидишь, словно за телевизором. Смотришь, как люди ходят, смотришь, как они одеты, какая мода идёт. Люди спешат на работу, город просыпается. Очень интересно.

Отвечаешь за людей, которых везёшь. Движение очень большое, сложное сейчас. Внимание, внимание, внимание.