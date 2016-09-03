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Свадьба в День города: в историческом центре Минска расписались 9 пар

03 сентября 2016 15:26
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Новости Беларуси. День рождения семьи в День рожденья столицы. Девять пар — по одной из каждого района Минска – расписались 3 сентября в концертном зале Верхнего города.

Вереница свадеб сменяла друг друга. Женихи и невесты произносили клятвы верности и обменивались кольцами в особенном историческом месте, в присутствии своих родных и близких.

Согласно легенде, 300 лет назад, когда на месте концертного зала находился храм «Святого духа», городничий принял решение именно здесь проводить торжественные церемонии бракосочетания. Традицию продолжают и в наши дни. Теперь каждую субботу под этими сводами звучит марш Мендельсона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Григорович, минчанин:
Это чудесно, это классно, когда два праздника таких совпадает. Праздник нашего города, праздник нашей семьи. Я думаю, будем праздновать вдвойне. Приятно, что в нашем городе зародилась такая традиция – роспись в исторической части города. И очень приятно, что мы немного к этой истории приобщились.

Ольга Григорович, минчанка:
Без ума от счастья. Люблю своего уже мужа, всех с праздником города!

# День города в Минске-2016 # общество

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