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Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции

09 июня 2021 19:42
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Новости Беларуси. Экскурсия за кулисы политической жизни страны. Знакомство со Дворцом Независимости продолжается. 9 июня визит организовали для гостей из Гродно – представителей организации «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошел визит, расскажет Юлия Стриго.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Традиционно экскурсия начинается из зала торжественных церемоний. Его отличительная черта – большое количество картин. Здесь постоянно проходят выставки белорусских художников и фотографов. Например, сегодня зал украшают снимки памятников архитектуры и различных достопримечательностей нашей страны.

Таким образом, визит во Дворец Независимости может стать для гостей неким таким даже путеводителем для дальнейших путешествий по Беларуси. А летом, во время каникул и отпусков, это особенно актуально.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-4

Сегодня во Дворец Независимости прибыла делегация из Гродно. Это люди самых разных профессий – учителя, инженеры, швеи, индивидуальные предприниматели, страховые агенты и бухгалтеры.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-7

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-9

Юлия Стриго:
На экскурсии приглашают не только приближенных к госуправлению людей, как любят об этом говорить отдельные СМИ. Здесь простые белорусы, которых объединяет патриотизм. Светлана к этому же приучает и своего сына.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-12

Светлана Варяница:
Сын у меня растет маленьким патриотом, он пока еще из категории старших пионеров, но уже в августе он получит свой паспорт Республики Беларусь. Я думаю, что продолжит свое активное участие в деятельности другой уже общественной организации.

Мы стараемся узнавать Беларусь, и это наша не первая совместная поездка. И уже не за горами следующая – буквально в субботу мы планируем поехать в Гервяты для того, чтобы знать все уголочки нашей Беларуси, насколько нам позволяют это ресурсы и человеческие, и организационные, и финансовые в том числе.

Я призываю всех, прежде чем заглядывать в красивые уголки – безусловно – нашего земного шара, заглянуть в наши родные, белорусские.

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Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-15

Десять залов, несколько парадных холлов, зимний сад, балконы и внутренние дворики – охватить все локации Дворца Независимости, кажется, невозможно и за день.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-18

Поэтому экскурсия в ускоренном режиме, но не упуская ни одного интересного факта и, конечно, возможности сделать памятное фото.

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Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-21

Например, возле приемной Президента или в зале тех самых переговоров «нормандской четверки». Безусловно, всех гостей поразил дизайн здания, учитывая, что практически все сделано руками белорусских мастеров.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-24

Александр Лыков:
Знаю людей, которые здесь камнем занимались, – молодцы! Я первый раз здесь такое вижу. Вообще, грандиозно, очень красиво. Очень поражает то, что мы видим по телевизору, какие-то очень важные моменты из жизни нашего государства, это все можно здесь увидеть, сфотографироваться.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-27

Алла Тарасевич:
У белорусов золотые руки, если они смогли сотворить такое. Все материалы практически белорусские, и ручки, которые это все сотворили, тоже белорусские. Конечно, это очень впечатляет. И, конечно, очень масштабно, очень красиво. То, что мы видим иногда по телевизору, оно даже не передает ту красоту, которую мы сегодня увидели. Здесь хочется находиться и не хочется уходить. Спасибо за предоставленную такую возможность, что мы здесь есть.

Юлия Стриго:
Фотографий много сделали?

Алла Тарасевич:
Фотографий сделали неимоверное количество. Чувствую, скоро закончится память на телефоне.

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Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-30

Масштабы действительно поражают, ведь это визитная карточка национальной истории Беларуси.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-33

Евгений Назаревич:
Он должен представлять собой нечто величественное и превосходящее, чтобы демонстрировать на самом деле достоинство белорусского народа, в целом нашего государства.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-36

Анастасия Микевич:
Это лицо нашей страны, нашего государства, поэтому это и должно быть красиво, это должно быть шикарно. Это должно показать, что мы хоть и маленькая страна, но мы независимая, мы красивая, что мы на уровне с другими европейскими странами, а может быть, даже и выше.

Первый раз такое вижу. По Дворцу Независимости провели экскурсию для гостей из Гродно. Вот их эмоции-39

Экскурсия продлилась два часа. И оно того стоило, гости остались под большим впечатлением. И теперь, глядя выпуски новостей из Дворца Независимости, можно смело говорить «а я там был».

# Государственная политика # общество # Юлия Стриго # Светлана Варяница # Евгений Назаревич # Ирина Крижановская # Игорь Черняков # Фотофакт

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