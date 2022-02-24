Обсуждали мировые новости и референдум. Кочанова встретилась со студентами Академии управления

Новости Беларуси. Открытый диалог состоялся в Академии управления при Президенте. Студенты смогли задать интересующие их вопросы председателю Совета Республики Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали воспитание молодежи, мировые новости. Не без внимания и предстоящий референдум. Звучали вопросы о государственном управлении, положениях проекта Основного закона, социально-экономических изменениях, которые определят дальнейшее развитие страны при условии принятия конституционных новаций.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Кроме того, ведь это будущие государственные служащие, руководители. И поэтому мы должны очень активно с ними сотрудничать, работать. Потому что это очень ответственная работа и это очень важный сегмент в жизни нашей страны. Поэтому, конечно, все, что интересует наших ребят, и тот опыт, который есть у нас, – мы обязаны с ними делиться. И потом, я вам скажу, что это интересно, когда молодой человек, заканчивая школу, выбирает именно Академию управления. Потому что определить для себя этот род деятельности, вид деятельности, очень непростой, очень сложный, – это, конечно, надо иметь хорошие примеры, чтобы в дальнейшем связать свою судьбу с государственной службой.

Назар Бордак, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Попасть на эту встречу было огромной честью для меня. Встреча выдалась очень активной, было задано очень много вопросов, получено много ответов от Натальи Ивановны Кочановой на заданные вопросы. Увидели, что человек максимально открыт и расположен к молодежи, разговаривает на максимально понятном языке. И было очень интересно пообщаться с такой личностью.

Спикер верхней палаты подчеркнула, что такие встречи в формате оффлайн дают возможность открыто поделиться своими взглядами.