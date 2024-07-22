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Первый млн тонн торфа добыли в Беларуси с начала сезона

22 июля 2024 13:43
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Первый миллион тонн торфа добыли в Беларуси с начала сезона. Это половина от запланированных на год объемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый млн тонн торфа добыли в Беларуси с начала сезона-1

Наша страна занимает первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов. Текущие погодные условия позволяют выпускающим их заводам выдерживать необходимую динамику работ. Торфяная промышленность вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15 %.

# Полезные ископаемые в Беларуси # общество

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