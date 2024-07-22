Первый млн тонн торфа добыли в Беларуси с начала сезона

Первый миллион тонн торфа добыли в Беларуси с начала сезона. Это половина от запланированных на год объемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый миллион тонн торфа добыли в Беларуси с начала сезона. Это половина от запланированных на год объемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна занимает первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов. Текущие погодные условия позволяют выпускающим их заводам выдерживать необходимую динамику работ. Торфяная промышленность вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15 %.