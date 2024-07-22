Аграрии продолжают убирать пострадавшие от недавних ураганов поля

Темпы уборки растут. Урожайность выше, чем в прошлом году. Повлиять на планы может только погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но этому необходимо противопоставить соблюдение технологий и дисциплину. Они важны, чтобы собрать все без потерь. Нужны высокая организация работ – на это ориентирует Президент.

Это четко понимают аграрии. Так, в Борисовском районе хлеборобы уже направили в закрома практически 15,5 тысячи тонн зерна. Жатва идет и на полях, которые пострадали от недавних ураганов. В хозяйстве «Нивки» штормовой ветер, грозы и ливни с градом повредили сразу несколько полей с сурепицей и тритикале. Пострадала от стихии и озимая рожь. Но это не помешало в оптимальные сроки приступить к уборке и получить урожайность около 45 центнеров с гектара.

Николай Тарасевич, главный агроном филиала «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака:

Ячмень где-то 35 дает, тритикале под 40 и рожь за 40. Уберем озимую рожь, которая лежит, ячмень, колос которого до земли согнулся, и начнем убирать пшеницу озимую.

Уже на следующей неделе в хозяйстве планируют приступить к третьему укосу трав. Основой кормового сырья в этом году будут люцерна и клевер. Эти культуры особенно богаты белками и протеинами.