От непогоды в Беларуси пострадало около 32 тыс. гектаров леса

В Гомельской области с поврежденных стихией участков заготовили более 3 тысяч 200 кубометров древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На селекторном совещании 19 июля Президент поручил до морозов завершить работу на буреломах. В регионе поэтапно выполняется это поручение. В первую очередь рубки шли в лесах, через которые проходили поврежденные линии электропередачи.

Как сообщили в Минлесхозе, от последствий непогоды 13-14 июля пострадало около 32 тысяч гектаров насаждений. По оценкам специалистов, в результате проведения сплошных санитарных рубок будет заготовлено 3,3 миллиона кубометров древесины.