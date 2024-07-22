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От непогоды в Беларуси пострадало около 32 тыс. гектаров леса

22 июля 2024 13:42
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В Гомельской области с поврежденных стихией участков заготовили более 3 тысяч 200 кубометров древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От непогоды в Беларуси пострадало около 32 тыс. гектаров леса-1

На селекторном совещании 19 июля Президент поручил до морозов завершить работу на буреломах. В регионе поэтапно выполняется это поручение. В первую очередь рубки шли в лесах, через которые проходили поврежденные линии электропередачи.

Как сообщили в Минлесхозе, от последствий непогоды 13-14 июля пострадало около 32 тысяч гектаров насаждений. По оценкам специалистов, в результате проведения сплошных санитарных рубок будет заготовлено 3,3 миллиона кубометров древесины.

# Природные катаклизмы # общество

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