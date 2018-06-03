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Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске

03 июня 2018 12:49
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Новости Беларуси. Несколько сотен жителей столицы вышли на старт на роликах, велосипедах, самокатах и скейтбордах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске-1

Активисты здорового образа жизни намотали по городу на своих двоих больше 25 километров. Колонна из профессионалов и любителей проследовала от проспекта Дзержинского через парк Дружбы народов до Комсомольского озера. На всем пути молодежь удивляла прохожих трюками. Некоторые решили поучаствовать семьями. Самые смелые пришли в карнавальных костюмах.

Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске-4

Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске-6

Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске-8

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Мы решили поддержать инициативу, попросили Мингорисполом подключиться и в части безопасности, и в части медицинского обеспечения этого мероприятия. С удовольствием нас поддержали в этом деле, такой первый наш совместный проект. Думаю, дальше будем продолжать такие практики для того, чтобы как можно больше молодежи принимало участие в таких мероприятиях.

Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске-11

Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске-13

Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске-15

# Молодежные фестивали # общество # Сергей Клишевич # Фотофакт

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