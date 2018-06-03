Первый массовый заезд любителей альтернативных видов транспорта состоялся в Минске

Активисты здорового образа жизни намотали по городу на своих двоих больше 25 километров. Колонна из профессионалов и любителей проследовала от проспекта Дзержинского через парк Дружбы народов до Комсомольского озера. На всем пути молодежь удивляла прохожих трюками. Некоторые решили поучаствовать семьями. Самые смелые пришли в карнавальных костюмах.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы решили поддержать инициативу, попросили Мингорисполом подключиться и в части безопасности, и в части медицинского обеспечения этого мероприятия. С удовольствием нас поддержали в этом деле, такой первый наш совместный проект. Думаю, дальше будем продолжать такие практики для того, чтобы как можно больше молодежи принимало участие в таких мероприятиях.